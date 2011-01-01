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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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تشتو الصدق .. لا غرابة ولا عجب في ان ( الجماعة ) عفاش والحوثي ومن لف لفهم دوما ينتصرون على الجنوب وتكون لهم
لقد آن الأوان اليوم لعمل وطني صادق ومخلص ، لوضع الأمور في نصابها لاستكمال النصر على الانقلابيين ، ولضمان وضع
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أظهرت ثورة الحراك السلمي الجنوبي على مدى ما يقارب 8 سنوات مستوى نادرا من التسامح والاندماج الوطني بين كل
الأخوة أبناء عدن كنتم من " لحج والضالع " أو" ابين" أو" شبوة" أو" حضرموت" أو" المهرة" أو من إخواننا ( الشماليين
صالح نجح فعلا بمكره السياسي المعتاد في تفخيخ استقصائي الجزيرة عن مصير السلاح اليمني المنهوب عبر تسريبه 8
العميد عبدالله صالح البخيتي؛ رحل عنا قبل أيام؛ وتحديداً في ١٨ ديسمبر ٢٠١٦م؛ كان رجلاً استثنائياً؛ لديه ملكات
نتناول بعض مقدمات الأعمال الإرهابية التي  شهدتها الحوطة وأشرنا إلى أنه  بعد أن انتهوا من غرس تلك الأفكار
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