لحج تشهد حفل إشهار مجلسها الإنتقالي والجمعية العمومية بحضور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي

شهدت لحج عصر اليوم الخميس حفل تدشين وأعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية العمومية بالمحافظة بحضور قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة القائد الرئيس عيدروس الزبيدي وعدد كبير من قيادات الثورة الجنوبية في لحج والضالع ومدراء عموم مديريات المحافظة .

حشود جماهيرية كبيره اتت من كل حدب وصوب لكي تبارك وتؤيد تشكل المجلس الجنوبي والجمعية العمومية بالمحافظة.

و افتتح المهرجان بايه قرآنية ثم النشيد الوطني الجنوبي وبعد ذلك القى رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان أنيس العجيلي كلمة رحب من خلالها بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي وكافة اعضاء المجلس كما رحب بكافة الجماهير الحاضرين شاكرا لهم حضورهم وتمسكهم بهدفهم بالاستقلال وطالب بتفعيل عمل المجلس واستكماله في كافة مناطق الجنوب واكد على مكانة وتاريخ لحج النضالي في الجنوب الى جانب كافة مناطق الجنوبية .

وقال :"مازالت ابطال لحج تواجه الاحتلال في جبهة الصبيحه وكرش التي مازالت ملتهبه نحييهم من اعماق قلوبنا ونحيي كافة ابطال المقاومة الجنوبية والامن والحزام الامني على الدور الذي يقومون به في تامين الجنوب كما نقدم شكرنا لقيادة التحالف على ماتقدمه لنا من دعم في كافة المجالات.

و القيت عدد من القصائد الشعرية منها للشاعر المناظل مطيع المردعي قصيدة شعريه والشاعرالمناظل توفيق الجحافي قصيدة شعرية نالتا استحان واعجاب الحاضرين والشاعر المناضل بن شجاع .

بعدها القى الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حيث ترحم علئ شهداء الجنوب عامه وشهداء التحالف العربي خاصة .

وقال :" اننا نحيي جماهير شعبنا الجنوب كافه على صمودهم وتماسكهم وحثهم على مزيدا من التلاحم الجنوبي ورص الصفوف كون الاستحقاقات القادمة تبشر لصالح الجنوب وقضيته وحذر من الخلافات الجنوبية وضرورة الالتفاف حول المجلس الانتقالي والذي قال بانه مجلس الشعب الجنوبي ولن يقصي احد والابواب مفتوحة للجميع .

وحيا صمود ابطال المقاومة الجنوبية والحزام الامني وقوات الامن الجنوبية على صمودها ومواقفها المشرفه في الدفاع وحمايته من المليشيات الإيرانية

حيث اكد بان الجنوب شريك مع التحالف العربي والدولي في محاربة الارهاب بكافة اشكاله وصوره.

و تحدث عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء بن بريك نقل من خلالها تحيات كافة ابناء حضرموت لجماهير لحج الباسلة.

وقال :" لقد جئنا اليوم لكي نعلن الجمعية العمومية في محافظتي لحج والضالع ونباركم هذا الانجاز التاريخي.

وقال نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي جاهزون لاستلام وادارة دولتنا بعد ان فشلت الشرعية في ادارتها بسبب الفساد والعبث الذي تمارسه فيها متطرقا الى ارقام الفساد الذي تمارسه حكومة الشرعية كما طالب جماهير الجنوب التعاون والتكاتف ومساعده الاجهزه الأمنية في ادارة الجنوب.

واضاف :' نقدم شكرنا وتقدير لقيادة اللجنة الامنية في لحج برئاسة المحافظ ناصر الخبجي ومدير أمن لحج العميد صالح السيد والعقيد حسان هيثم نائب مديرأمن تبن على ما قاموا به من واجب في حفظ الامن والاستقرار في لحج وتامين المهرجان.

من قايدالحجيلي

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