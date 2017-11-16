قريبا .. المفلحي بالعاصمة عدن

مقالات الرأي

صالح علي الدويل باراس دولة الاخوان .. الارهاب (2) علي العشماوي القيادي في التنظيم الخاص للإخوان " التنظيم السري " قرع جرس الانذار الارهابي الاخواني مبكرا يقول

محمد صالح عبدالرحمن اللواء أبوبكر حسين سالم .. جهود مستمرة وإنجازات متواصلة بالرغم من اختلافي معه في بعض الجوانب وفي جزء من سياسته المتبعة في إدارة المحافظة إلا أنني أجد نفسي مجبراً أن

نبيل محمد العمودي رجال الصبيحة..أبطال فوق المصالح! طلبت من الأخ المتميز أحمد عاطف ناطق مقاومة الصبيحة أن يرفدني بمعلومات عن الصبيحة لأكتب انصافا و ليس فقط

محمد بالفخر وكلٌ يدّعي وصلا بليلى! في مطلع هذا الأسبوع قال السياسي الجنوبي البارز حسن احمد باعوم في كلمته المتلفزة التي القاها في المؤتمر العام

خالد الجحافي ملينا من الهدرة..هل يفعلها الانتقالي الجنوبي..؟! يا جماعة شبعنا من الهدرة وشبعنا من الشكوى وامتلت المقابر بالشهداء والمستشفيات بالجرحى نريد تحرك وفعل ثوري

منصور صالح إنجازات استثنائية! منصور صالح في عهد حكومة الشرعية، صار من المنجزات العظيمة أن ترسو باخرة في ميناء الزيت لتصب ألف طن من النفط

حلمي علي سيود الخبجي رمـــــز قيادي يحتذى به يعتبر الدكتور/ ناصر الخبجي من أهم القيادات الادارية ، حيث تولى قيادة محافظة لحج في ظروف صعبة بعد خروج

د. يوسف سعيد احمد لا للإرهاب نعم للأمن والاستقرار عاد الإرهاب من جديد ليضرب مدينة عدن وبقوة وهدفه الأول المباشر قتل اكبر عدد ممكن من رجال الأمن ولايهم كم عدد

د . حسين لقور بن عيدان ليست عدن التي تستسلم بسهولة ليس لدي شك أن عدن كما كانت و ستكون هي المحور الذي يرتكز عليه تاريخ الجنوب العربي و ان بدى للبعض ان الوضع صعب