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بريطانيا تصدر بيانا هاما بخصوص إغلاق ميناء الحديدة وتحدد موقفها من واقعة (الإغلاق)

الخميس 16 نوفمبر 2017 12:40 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اصدرت المملكة المتحدة (بريطانيا) بيانا يوم الخميس اوضحت فيه موقفها من واقعة اغلاق ميناء الحديدة في وجه حركة الملاحة الدولية .

وجاء البيان عبر السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شركليف وجاء فيه :

تدعو المملكة المتحدة للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

بيان من السفير البريطاني.

 

يقلقنا جدا خطر التدهور الخطير بالوضع الإنساني في اليمن. ونحن ندعو كافة الأطراف لضمان السماح فورا بدخول الإمدادات التجارية والإنسانية لمنع خطر المجاعة والأمراض الذي يواجهه ملايين المدنيين. وندعو لاستئناف رحلات الأمم المتحدة فورا وإعادة فتح ميناء الحديدة. المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مانحة استجابة لنداء الإغاثة من الأمم المتحدة، ووفرت المساعدات الإنسانية البريطانية بالفعل مواد غذائية لنحو مليوني شخص، وماء نظيفا لأكثر من مليون آخرين. وعلينا مواصلة تقديم هذه المساعدات المنقذة للأرواح، ولهذا السبب ندعو كافة الأطراف لضمان أن يتمكن موظفو الإغاثة من دخول ومغادرة البلاد، والوصول لكافة المناطق المتضررة.

 

إننا نشارك السعودية قلقها بشأن التهديد الأمني بسبب الصواريخ الباليستية، كالصاروخ الذي استهدفها في 4 نوفمبر. ونتفهم الحاجة لاتخاذ إجراء لمنع تدفق الأسلحة المتطورة إلى اليمن، بما في ذلك أهمية وجود مراقبة وضوابط فعالة. وينبغي على كافة الدول زيادة جهودها لتطبيق حظر الأسلحة الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2216، وضمان إمكانية وصول الإمدادات التجارية والإنسانية لكافة المحتاجين من الشعب اليمني.

 

نعتقد بأن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار حقيقي في اليمن. وندعو كافة الأطراف للانخراط في العملية السياسية.


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بريطانيا تصدر بيانا هاما بخصوص إغلاق ميناء الحديدة وتحدد موقفها من واقعة (الإغلاق)
اصدرت المملكة المتحدة (بريطانيا) بيانا يوم الخميس اوضحت فيه موقفها من واقعة اغلاق ميناء الحديدة في وجه حركة الملاحة الدولية . وجاء البيان عبر السفير البريطاني لدى




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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