مدير مكتب محافظ لحج يزور منصة مهرجان للمجلس الانتقالي ويلتقي باليافعي
الخميس 16 نوفمبر 2017 10:45 صباحاً
لحج /قايد الحجيلي
لحج /قايد الحجيلي
زأرصباح اليوم الخميس مدير مكتب محافظ لحج الاستاذ صالح محمود منصة الاحتفال في ملعب معاويه بلحج حيث التقى بالإعلامي سعدان اليافعي رئيس اللجنة الأعلاميه للمهرجان للاطلاع على التحضيرات الجاريه لاستقبال الحدث التاريخي الهام والذي سوف تحتضنه لحج عصر اليوم بمناسبة اشهار المجلس الانتقالي
حيث عبر مدير مكتب المحافظ عن شكر وتقدير قيادة المحافظه ممثلة بالمناظل ناصر الخبجي على الجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية والإعلاميه والامنيه للمهرجان بهدف الضهور المشرف الذي يليق بلحج ومكانتها النظاليه
من جانبه شكر رئيس اللجنة الإعلاميه اليافعي الجهود الجباره التي تقدمها قيادة السلطة المحلية بلحج بقيادة المناظل ناصر الخبجي في انجاح هذا العرس الجماهيري الكبير طالبا جميع وسائل الاعلام لتغطية هذا الحدث الهام
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