الشرعية تنتقد تصريحات مسؤول أممي بشأن الوقود
( عدن الغد ) وكالات :
استغربت الحكومة اليمنية، أمس، من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود وذلك في إشارة للمحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله: «إن هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لميليشيات الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».
وأوضح: «أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان الميليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للميليشيات في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ما أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها ب 175 ريالاً.
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