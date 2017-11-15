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توجيهات لرئيس الوزراء بمعالجة أوضاع شركات الصرافة الجديدة بعدن وفقا للإجراءات القانونية

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:09 مساءً
عدن (عدن الغد) محمد فضل:

ثمنت شركات ومؤسسات صرافة مفتتحة حديثا في العاصمة عدن توجيهات صادرة من قبل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء، إلى البنك المركزي بإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمنح التراخيص لها حال استيفاءها كافة الشروط والضمانات المطلوبة.

وأفاد (عدن الغد) عاملون في شركات صرافة بعدن أن ممثلين عن شركات ومؤسسات صرافة تم افتتاحها مؤخرا بعدن ومستوفية لكافة الشروط القانونية والضمانات المالية قدموا إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر طلبا بتوجيه الجهات الرسمية المختصة بمنحهم التراخيص الرسمية وإنجاز المعاملات التي تقدموا بها إلى تلك الجهات، موضحين تجاوب رئيس الوزراء مع شركات الصرافة الجديدة المستوفية للشروط وتوجيهه إلى البنك المركزي بعدن باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد وفقا للقانون.

وأكد عدد من ملاك شركات ومؤسسات صرافة التي تعرضت للاغلاق مطلع الأسبوع أن اغلاقها أثبت عدم صحة تسببها في رفع أسعار العملات الأجنبية حيث سجل الدولار والريال السعودي ارتفاع غير مسبوقا خلال فترة الاغلاق ولم تتراجع اسعارهما إلا مع اعلان الرئيس عبدربه منصور هادي عن الوديعة السعودية، مؤكدين أن تثبيت سعر الريال اليمني يرتبط باجراءات اقتصادية عليا منها على سبيل المثال قرار التعويم الذي أضر كثيرا بقيمة الريال اليمني، حسب قولهم.


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