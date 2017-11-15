أكد مصدر حكومي أن كميات الديزل والمازوت التي أمرت الحكومة بشرائها يوم أمس بـ 48 مليون دولار لمحطات توليد الكهرباء في عدن وحضرموت والمحافظات المجاورة لهما ، ستغطي احتياجات محطات التوليد الكهربائي لمدة 20 يوما فقط الى حين وصول الى حين وصول المنحة المالية السعودية.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة المشكلة برئاسة وزير الكهرباء وعضويه أمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير النفط مهمتها دراسة العروض المقدمة من الشركات من اجل تحويل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة من العمل بوقود الديزل إلى الغاز خلال الأعوام القادمة نظرا للتكاليف المرتفعة لعمل هذه المحطات بالديزل والتي تكلف 40 مليون دولار شهريا .



وستستعين اللجنة بخبراء من وزارتي الكهرباء والنفط وهذه اللجنة ليس من مهامها شراء الوقود والمشتقات النفطية لمحطات التوليد او غيرها وليس لها مهام اخرى.



ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بسرعة صرف رواتب الموظفين المحليين العاملين في سفارات اليمن بالخارج.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر حكومي: 48 مليون دولار قيمة تشغيل محطات الكهرباء لمدة 20 يوما فقط أكد مصدر حكومي أن كميات الديزل والمازوت التي أمرت الحكومة بشرائها يوم أمس بـ 48 مليون دولار لمحطات توليد الكهرباء في عدن وحضرموت والمحافظات المجاورة لهما ، ستغطي بن دغر: نشدد على توحيد جهود الأجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للجنة الامنية والعسكرية، للوقوف امام الحالة الأمنية في المحافظات رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية : كل ما يدور في وطني هو العمالة قال رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية المستشار صلاح حيدرة إن كل ما يدور في وطني الجنوب هو العمالة كلا حسب مصالحه. و اكد المستشار صلاح :"سوف نبقى مع التيار