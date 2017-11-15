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السعودية تتكفل بدفع مرتبات الجيش الوطني والأمن في اليمن

اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان وبجانبه العميد الركن أبو عبدالعزيز قائد القوات السعودية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:02 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تكفلت المملكة العربية السعودية بدفع مرتبات أفراد الجيش الوطني والأمن في اليمن.

وقال العميد الركن علي منصور أحمد مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن العميد الركن أبو عبدالعزيز قائد القوات السعودية المتواجدة في اليمن أعلن تكفل بلاده بمرتبات أفراد الجيش الوطني والأمن اثناء حضوره الاجتماع المشترك لقادة القوات المسلحة والامن وقوات التحالف بعدن الذي ترأسه اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني. 

وأضاف أن العميد الركن أبو عبد العزيز قائد القوات السعودية وقائد قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم ، أعلن عن تكفل المملكة العربية السعودية بدفع مرتبات منتسبي الجيش والامن والمقاومة الوطنية، بشكل دوري ومنتظم شهريا. 

وطلب العميد الركن ابو عبدالعزيز من القادة ومدير شؤون الافراد العامة سرعة رفع كشوفات القوة البشرية لكل وحدة على حدة وباسرع ما يمكن. 


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تعليقات القراء
287527
[1] 0
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
علاءعلي محمد | مدينت شعب
اهلن بي قنات عدن القد



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