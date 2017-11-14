السعودية تعلن لليمنيين عن طريقة الإبلاغ عن الـ(40) مطلوبا من قيادات جماعة الحوثي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 08:45 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي.
وجاء الإعلان في وكالة الأنباء السعودية "واس" وتضم اسماء (40) قياديا في جماعة الحوثي.
وكانت السعودية قد رصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.
وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس":
00966555674409
00966555674289
00966555674293
الواتس آب 00966555674293
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تعليقات القراء
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[1] هل ستحترق المدن السعودية بالصواريخ ( الباليسيتية)
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
ماذا تنتظرون ؟ يجب تدمير وهزيمة العدو ومحاصرته في كل مكان بدون توقف كذلك حلفائه الذين يدعمونه بالسلاح والمال والاعلام بكل اشكاله . ربما له منافذ في المهرة وشبوة وابين وتعز والضالع ومارب وربما ميناء عدن ربما من خلالها يحصل على قطع الصواريخ والذخائر الحربية من حزب الله وايران ودول اخرى ..
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[2] شوفو لي لو صوره بن دغر معهم
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
بس هذا رخيص لو يشتوه بايحطو عليه الف دولار.
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[3] بلا خرط الارهاب في الجنوب وليس في السعودية !
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
كادح | دثينة _ الجنوب المحتل
تنظيم الاخوان الارهابي ومشايخ الارهاب اللذين يهددون أمن المواطن الجنوبي موجودين بالسعودية ويحظون بكامل الرعاية السياسية والمالية والدعم اللوجستي السعودي والتنسيق بين التنظيم وجماعات داعش والقاعده السلفية تتم عبر الرياض وقطر ودول خليجية اخرى من خلال قيادات دينية وسياسية شمالية كانت تمارس عملها هذا مع عفاش من صنعاء واصبحت اليوم تعمل من خلال ماتسمى الشرعية التابعه للتحالف بالرياض. الجنوب بات مخترق بسبب التسهيلات السياسية التي تقدمها السعودية لتنظيم الاخوان المسلمين اليمني وحلفائه في دول الخليج والمال الخليجي الغزير هو من يمول العمليات الارهابية التي يقوم بها تنظيم داعش والقاعدة وهناك تنسيق بينهم وبين مخابرات عفاش لتحقيق الهدف المشترك وامريكا داخله بالخط كالعاده.
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[4] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان
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[5] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
مفتاح الحل في الجنوب وليس بقتل هؤلاء مقابل مبالغ للإبلاغ عنهم لتكون النتيجة إدانة دولية توصل صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه ، هذه نصيحتي وأرجو أن يعمل بها .
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[6] التحالف يرتكب جراىءم حرب في اليمن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
اشراق عبيد | كندا
ماكفى التحالف بقيادة السعوديه مص دماء اليمنيين. يريدون أن يفرغوا اليمن من القيادات واستبدالها بداعش اللي يأتي تمونيهم عبر السعوديه.هولاء الأربعين لهم رب يحميهم وهو من يحدد اخر يوم لهم وليس التحالف.لولاء هولا ء لسقطت كل اليمن بيد الاصلاح وداعش والسعوديه
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[7] السعوديه لو هي بطله تفتح حرب مع إيران مش اليمن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
اشراق عبيد | كندا
إيران غير متواجده في اليمن قولوا للسعوديين لو هم ابطال يفتحوا حرب مباشره مع ايران اسهل واسرع
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