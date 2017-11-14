السعودية تعلن لليمنيين عن طريقة الإبلاغ عن الـ(40) مطلوبا من قيادات جماعة الحوثي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي.

وجاء الإعلان في وكالة الأنباء السعودية "واس" وتضم اسماء (40) قياديا في جماعة الحوثي.

وكانت السعودية قد رصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.

وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس":

00966555674409

00966555674289

00966555674293

الواتس آب 00966555674293

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