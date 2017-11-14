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أخبار وتقارير

قيادة شركة النفط بعدن تتقدم بوافر الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهودهم لحل ازمة المشتقات النفطية

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 08:18 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

 

في رسالة شكر وتقدير وجهها بالاصالة عن نفسه شخصيا وعن كافة عمال وموظفي وكوادر وقيادة شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن .. تقدم الاخ / ناصر مانع بن حدور - مدير عام الشركة بخالص الشكر والعرفان وبالغ الامتنان والتقدير الى كل من فخامة الاخ المناضل/ عبدربه منصور هادي ( رئيس الجمهورية ) ودولة الاخ / د. احمد عبيد بن دغر (رئيس مجلس الوزراء) وذلك لدعمهم اللامحدود ومؤازرتهم وتوجيهاتهم الكريمة على الدوام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، ومنها توجيهات الحكومة الاخيرة اليوم ( الثلاثاء ) والتي تمخض عنها اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ قرارا بشأن بقاء ودعم وتتبيث اسعار المشتقات النفطية وفق اخر تسعيرة لها الى ماقبل أزمة المشتقات النفطية سواء بالنسبة لاسعار البنزين او الديزل دون اي زيادة او نقصان .

واضاف بن حدور : " بالمقابل ايضا نتقدم بخالص اعتذارنا الى الاخوة المواطنين من جمهور شركة النفط وكافة المتعاملين معها من زبائنها ووكلاء التوزيع الكرام على عدم تمكن الشركة خلال الايام الماضية من الوفاء بالتزاماها تجاههم وتزويدهم بالوقود جراء عدم تزويد الشركة اساسا بالوقود اللازم لتسويقه في السوق المحلية وذلك من قبل الجهة المختصة والمخولة وفق القانون بتولي عملية استيراد الوقود من الخارج وتسليمه لشركة النفط حتى تقوم بتسويقه ، وهي مانعتبرها في الشركة ظروف خارجه عن ارادتنا تدفعنا اليوم وبعد توفر الوقود للتقدم الى الاخوة المواطنين ووكلاء التوزيع المعتمدين من قبل الشركة بخالص الشكر على صبرهم وتفهمهم لما مرت بها شركة النفط من ظروف عاصفة وصعوبات وعراقيل خلال الايام الماضية والتي حالت دون تمكن الشركة من تزويدهم بالوقود خصوصا خلال فترة الازمة التي مرت بها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها والواقعه فيما يسمى بنطاق التموين الجغرافي للشركة والمتمثل بكل من عدن / لحج / أبين / والضالع " .

واختتم بن حدور تصريحه بالقول : " ومانود حقيقة التأكيد عليه وفي هذه العجاله بان شركة النفط كانت وماتزال وستظل ذلك الصرح الاقتصادي الشامخ واحدى قلاع الشرعية التي لن يتوانى او يتهاون كافة عمالها وموظفيها عن تقديم جل جهودهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، سائلين العلي القدير في ذات الوقت بان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى .. والله ولي التوفيق والنجاح " .


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تعليقات القراء
287410
[1] بطل ورجل المرحله عم عبدربه ربنا معك ويوفقك
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
المسعودي | عدن
هدا هوا عم عبدربه رجل الشعب الاول والساهر من اجل الوطن والمواطنين قلك الفوانيس عبيد الامارات والدراهم

287410
[2] يريد شعب الجنوب انتخابات اليوم قبل الغد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
منذ وصول ما يسمى بسلطة الشرعية وقياداتها المهربة من صنعاء الى الجنوب بهدف عرقلة هدف شعب الجنوب في الحرية واستعادة الدولة الجنوبية المحتلة منذ7.7.94. انهارت الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمات للبنية التحتية والعملة النقدية والرتفعت معدلات مستوى الفقر والامراض والبطالة والاسعار وتدهورت حياة الناس المعيشية . شعب الجنوب والمقاومة قاموا بتحرير الجنوب من الغزاة وطردوا اكثر من 43 لواء من عسكر الغزاة . ويقدم شعب الجنوب الاف مؤلفة من الشهداء بهدف استعادة دولته الجنوبية حرة مستقلة وهي الضامن لمستقبل مشرق ومستقر وآمن لابناء وبنات شعب الجنوب .المهربون من صنعاء يوظفون سياسة - فرق تسد- بين النشطاء الجنوبيين لتمرير مشروعهم الاتحادي المزمع بقيادة علي محسن واقاربه وحلفائه الجنوبيين . حيث كونوا الوية حرس رئاسي ومجاميع مسلحة واستقطاب عناصر من المقاومة الجنوبية لتطبل وتزمر لهم . اليوم الجنوب الحر يحتاج الى رص الصفوف و على قيادات الحراك والنقابات ومنظمات المجتمع ان تتفاعل مع قضايا مهمة تمس معيشة وحياة شعب الجنوب وابنائه وبناته ويقترح عليهم المطالبة بما يياتي :- 1- انتخاب مجلس نواب جنوبي -2- تشكيل حكومة انقاذ جنوبية -3- انتخابات المحافظين والمجالس المحلية لانقاذ شعب الجنوب من المآسي . ان العمل المؤسسي الديمقراطي والمشاركة الشعبية عامل اساسي لنجاح الادارة في كل المجالات .

287410
[3] شباش حبيبي هيا نقصو لنا الأسعار
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
الخاله زيون | الشيخ عثمان
الدولار نقص والبترول بنفس السعر وتوفر طيب لييش الأسعار مانقصت وبالذات السلع الغدائية . هيا فينكم يا امن ويامقاومة وفينكم يا بلاطجه شفو لنا التجار ما رضوش ينقصو الأسعار الهامبريك حانب ما رضاش ينزل بس يعرف يطلع

287410
[4] هههههههههههههههههههههههههههه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
هههههههههههههههههههههههههههههههه

287410
[5] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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