قيادة شركة النفط بعدن تتقدم بوافر الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهودهم لحل ازمة المشتقات النفطية

في رسالة شكر وتقدير وجهها بالاصالة عن نفسه شخصيا وعن كافة عمال وموظفي وكوادر وقيادة شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن .. تقدم الاخ / ناصر مانع بن حدور - مدير عام الشركة بخالص الشكر والعرفان وبالغ الامتنان والتقدير الى كل من فخامة الاخ المناضل/ عبدربه منصور هادي ( رئيس الجمهورية ) ودولة الاخ / د. احمد عبيد بن دغر (رئيس مجلس الوزراء) وذلك لدعمهم اللامحدود ومؤازرتهم وتوجيهاتهم الكريمة على الدوام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، ومنها توجيهات الحكومة الاخيرة اليوم ( الثلاثاء ) والتي تمخض عنها اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ قرارا بشأن بقاء ودعم وتتبيث اسعار المشتقات النفطية وفق اخر تسعيرة لها الى ماقبل أزمة المشتقات النفطية سواء بالنسبة لاسعار البنزين او الديزل دون اي زيادة او نقصان .

واضاف بن حدور : " بالمقابل ايضا نتقدم بخالص اعتذارنا الى الاخوة المواطنين من جمهور شركة النفط وكافة المتعاملين معها من زبائنها ووكلاء التوزيع الكرام على عدم تمكن الشركة خلال الايام الماضية من الوفاء بالتزاماها تجاههم وتزويدهم بالوقود جراء عدم تزويد الشركة اساسا بالوقود اللازم لتسويقه في السوق المحلية وذلك من قبل الجهة المختصة والمخولة وفق القانون بتولي عملية استيراد الوقود من الخارج وتسليمه لشركة النفط حتى تقوم بتسويقه ، وهي مانعتبرها في الشركة ظروف خارجه عن ارادتنا تدفعنا اليوم وبعد توفر الوقود للتقدم الى الاخوة المواطنين ووكلاء التوزيع المعتمدين من قبل الشركة بخالص الشكر على صبرهم وتفهمهم لما مرت بها شركة النفط من ظروف عاصفة وصعوبات وعراقيل خلال الايام الماضية والتي حالت دون تمكن الشركة من تزويدهم بالوقود خصوصا خلال فترة الازمة التي مرت بها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها والواقعه فيما يسمى بنطاق التموين الجغرافي للشركة والمتمثل بكل من عدن / لحج / أبين / والضالع " .

واختتم بن حدور تصريحه بالقول : " ومانود حقيقة التأكيد عليه وفي هذه العجاله بان شركة النفط كانت وماتزال وستظل ذلك الصرح الاقتصادي الشامخ واحدى قلاع الشرعية التي لن يتوانى او يتهاون كافة عمالها وموظفيها عن تقديم جل جهودهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، سائلين العلي القدير في ذات الوقت بان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى .. والله ولي التوفيق والنجاح " .

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