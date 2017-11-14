هاني بن بريك: الحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 07:55 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن الحرب ستطول مؤكدا بخوضها على كل الأصعدة.
جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للحزام الامني في العاصمة عدن.
وكتب هاني بن بريك "كلنا نعرف من يقف خلف استهداف أمن عدن وقوات الحزام الأمني في الجنوب"، مضيفا، "وخلاصة القول ثارنا لا ينبات ونعرف عدونا تماما والحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة والنصر دائما لأهل الحق ، وقتلانا شهداء ، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء".
تعليقات القراء
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[1] بشر ياوجه الغراب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
قرات ماقاله عنك السعدي ونصحك بعدم القنفزه وتلميحك بالحرب انها ستطول لاتقصد بها الارهابيين بل الشرعيه ممثله بعبدربه وايضا البحرين كما صرحت وقطر والسعوديه وايران وكله من شباب اليمن وكله بحسابه فبطل قنفزه على الفاضي لاقيت مولد بلا صاحب تلعب به ..
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[2] مقاتل بادلاد الضباحه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
المسعودي | ابين
امتالكم يابن بريك سيخوض الحروب الطويله داخل فنادق خمسه نجوم وداخل الفلل والمسابح ويمكن المراقص وعلى الموائد الفخمه التي تحوي بكل صحن نصف عجل وعدد من التيوس البلدي والمندي والمضبي والمدخن ومن مالد وطاب وعصائير تستورد خاص من الخارج بطائيرات خاصه وحاجات كتيره الله وحده يعلم ادا كانت حلال او حرام اما الحروب فحطبها شبابنا شباب الحزام الامني كما حصل اليوم الباحتين عن لقمة العيش لهم ولاسرهم التي دفعتهم الظروف الصعبه التي يعانيها شعب الجنوب للبحت عن عمل ولو كان مع الحزام الامني وانت يابن بريك تعرف ان بلدنا اصبحت ملعب دولي لتصفية الحسابات بين دويلات قدره تتدعي انها الى جانبنا وهي كادبه تعمل فقط لمصلحتها والضحيه شبابنا حطب هده الدويلات وامتالكم هم خدامينهم والدلالين والمنسقين لهم مع الاصلاح مقابل دراهم ودولارات لهدا شعبنا عرفكم تمام فانتم ليس اكتر من مرتزقه جبناء وبلاش الفخفخه وقتلى اليوم في المنصوره برقابكم انت وقيادتك في المجلس الانتقالي والاصلاح
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[3] نعم صدقت وكل الجنوب معكم
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
سير وعلى بركة اللة وماعليك من نباح الاخونجية صياحهم على قدر المهم اللة ينصر الجنوب باهلة لاهلة ويبعد عنا شر من اراد بنا شر
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[4] انت كابوس للاخنجيهةوالعفافيش
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
سر للامام يابطل والجنوب معكم ولاتلتفت لناح الكلاب المسعورة
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[5] داعشي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابن عدن | عدن
من شكله ولبسه يظهر انه داعشي .. ياتاجر الذهب والجثث
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[6] محسن الحرب عند المستقيدين
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
عنتر | الشتات
تجار الحروب وايادي القتل يتمنوا بان الحرب تطول مما يزيد من رصيدهم وتوسع تجارتهم في الخارج على حساب الشعب المغلوب على امره والنبتات الشيطانيه والمليشيات والفاسدين الذي ظهرت من خلال الحرب هي المستفيده ولكن المواطن مطحون يموت كل يوم من الدمار والجوع والمرض ونعدام الخدمات هؤلاء المجرمين والفاسدين والعملاء مايكفيهم كل مايحصل بالشعب بل يبشروه باطالة الحرب الله يعيد كيدهم في نحرهم ويجنب الشعب كل مكروه ويعيد الامن والامان والرخاء على عموم البلاد ويفضح القتله والسرق والله على كل شىء قدير
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[7] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
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[8] فعلا ستطول طالما انتم عائشين في النعيم..
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
بن مجاهد |
الأمم المتحدة ودول العالم القوية تريد إيقاف الحرب.. ولكن الربح البريكي يريد تطويل الحرب.. طبعا هو معتمد على الغواصات وحاملات الطائرات والمصانع الحربية والقوات المدججة بالسلاح والمدربة على أحدث الأسلحة..إضافة إلى الاموال والكنوز الذي تملكها دولته... هؤلاء هم الصعاليك والذي بسببهم يقتل الابرياء...
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[9] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان
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[10] يا بعكوكه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ام علاء | عدن
خليك عند توكل هربان وعند طبول المخلافي وبسباس ابو العباس علاء الجنوب عزيزه بأبنائها والشيخ هاني يعرف ما يقول
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[11] اللهم اجعلهم جميعا حطب جهنم
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم اجعلهم جميعا حطب جهنم، القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه باع نفسه للامارات وتسلح منشان يقتل.
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