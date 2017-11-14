بالصور : رفع صور ضخمة لسلطان عمان في المهرة عقب يوم من توتر عسكري
رفعت الصور عقب توتر عسكري شهدته المدينة يوم الاثنين
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 06:34 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
رفعت السلطات المحلية بمحافظة المهرة يوم الثلاثاء صورا ضخمة لسلطان عمان قابوس بن سعيد وسط الشوارع العامة بالمدينة وذلك عقب يوم من توتر عسكري عقب وصول قوات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية .
وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان لافتات ضخمة تحمل صور قابوس وسط شوارع المدينة .
وتعتبر المهرة احد المدن التي يتمتع فيها العمانيون بحضور لافت.
تعليقات القراء
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[1] بركاتك يانتقالي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
اول الغيث المهره..
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[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
بن عفرير أعلنها واضحة رغم أنَّه عضو في المجلس الإنتقالي الجنوبي وموعود من الحوعفاشيين بقواتهم الموجودة في المحور الشرقي بالدفاع عن المهره وسيأتي التدخل العماني الغير مباشر كوسيط لإيجاد حل بين الأطراف المتصارعة وبمسيرات شعبية تؤيد إستعادة سلطنة آل بن عفرير سوف يعلن عن فك إرتباطها وإعلانها سلطنة مستقلة أو لضمها لعمان ، هل سينجح بن عفرير في مخططه ويدخل الجنوب مرحلة ماقبل 67 وصراع ترسيم حدود ؟؟ اللَّهُ أعلم . لذا يتوجب من المجلس الإنتقالي الجنوبي وكل المكونات الجنوبية الأخرى المخلصة لوطنهم ولإستعادة دولتهم الشروع في مناقشة مشروع دستور دولة الجنوب الفدرالية القادمة إن شاء اللَّهُ ويطالبون القانونيين في كل ولاية ( محافظة ) بإعداد دساتيرها المحلية التي لا تتعارض مع الخطوط العامة لدستور الدولة الجنوبية . فهل من مجيب ؟؟
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[3] المال السائب يعلم السرقه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
وطن | المانيا
فين ايام الجنوب كانت عمان ادا تقدمت شبر في الجنوب أو حتى زحزحت برميل تشوف كل قنبله اكبر من الثانيه تقول له الزمي حدودك. بس ده مش غريب على عمان اخدت صلاله والان تجربه في المهره. اهم حاجه تعرف عمان أن ادا حصلت قوارح عنده فقط تفكر في الموضوع وتسأل ليش القوارح والجواب رده بسيط البدء اظلم.السوال منهم والجواب منهم .من لا يحترم حدود الآخرين يعرف أن حدوده لا تحترم.همسه يا عمان .النعاج تظل نعاج يا قعموص.
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[4] خبر كذب اش القصد من وراء ياعدن الفتنه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابن المهرة | المهرة
الصورة الاولى قديمه جدا والثانية ليست في المهرة والدليل لوائح السيارات 2 قد تكون في صنعاء وانا عايش في المهرة لا يوجد فيها هذا الشارع كفايه كذب الكذب حرام ام انه حلال عندكم
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[5] الواقع غير
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
السيد | الجنوب العربي
عدن الغد لأتعرف الواقع أولا عمان لاتميز بين مهري وغير مهري .. مالهم صاحب تشدد في التعامل ..والكل متهم في نظرهم صورة قابوس ممكن اي مسؤل يرفعها .ولكن لا تعبر عن الواقع اوتميز مكانت الامارات والسعوديه أقرب من عمان للمهرين والأهم عمان لم تميز المهري حتى يتعاطف. مع قابوس
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[6] سلطنة عمان وسلطانها . .هم افضل دولة عربية شعبا وسلطانا..
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
بن مجاهد |
لا يستطيع احدا سواء يمني شمالي او جنوبي . او جنوبي عربي كما يقولوا...أن يزايد أو يشتم دولة سلطنة عمان.. فهي لم تتدخل مطلقاً أو تنشر الفتنة والصراعات في اي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية.. سلطانها يعمل من أجل شعبه وتطويره وتحسين وضعه الاقتصادي والسياسي... نتمنى من جميع الدول العربية أن تحدو وتسير في خط سلطنة عمان. . الف مبروك للشعب العماني في سلطانهم الوطني. الغيور على أرضه. شعبه...
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[7] إلى الأمام
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | إقليم حضرموت المستقل
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[8] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان
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[9] انا مع تعليق عبدالوكيل
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
انا مع تعليق عبدالوكيل. الى الامام يا مهرة. البقر السمان كالمهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة يجب أن تنفصل عن الجنوب العربي وتأخذ ثرواتها لها. خلوا الضليعة والبدو يتصارعوا على عدن إلى أن ينهوا بعض او يطفش العدنيون ويطالبوا بتدخل اسرائيلي.
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