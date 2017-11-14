الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الخدمة عقب غارات للتحالف العربي
مطار صنعاء الدولي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 05:32 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
اعلنت مليشيات الحوثي خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل وايقاف الرحلات من والى المطار.
وأوضح مدير عام مطار صنعاء خالد الشايف في تصريح لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين أن طيران التحالف استهدف بغارتين الجهاز الملاحي الخاص بإرشاد الطائرات ما أدى إلى تدميره كلياً.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أن استهداف التحالف لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي (VOR-DME) بمطار صنعاء الدولي يهدف إلى إيقاف رحلات المساعدات الإنسانية، بحسب بيان نقلته وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين.
وأوضحت الهيئة أن الغارتين أدت إلى إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة وإيقاف الحركة.
تعليقات القراء
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[1] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان
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