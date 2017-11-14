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أخبار وتقارير

منصور صالح : نجحت توكل كرمان وفتح العالم لها أبوابه فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تقنع احد

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الاعلامي الجنوبي "منصور صالح" ان السياسية اليمنية توكل كرمان التي تتعرض دائما لهجوم عنيف من قبل نشطاء جنوبيين نجحت وفتح العالم لها ابوابه  فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

وقال منصور معلقا على نجاح "كرمان" انه وهو يشاهد فعالية تكريم كرمان من قبل جامعة عالمية تساءل كم ناشط أو سياسي جنوبي اقنع حتى معهد لتعليم الرقص بمنحه شهادة فخرية تقديرا لنشاطه.

وأضاف بالقول :" سيأتيك جنوبي ليهاجم توكل بعبارات جوفاء وأحيانا خارجة عن الذوق وخادشة للحياء.

المشكلة في معظم ناشطينا الجنوبيين أنهم ليسوا أكثر من مفسبكين ومتخصصين في التقاط صور السلفي وكلما التقطوا صورة مع جرسون في مطعم هبوا إلى الفيس مسرعين لكتابة التقينا اليوم بمستشار كاميرون وأوصلنا رسالة قوية تؤكد حق شعبنا في استعادة دولته ،وهم في الواقع لم يقولوا للجرسون سوى سؤال واحد هل يقدم المطعم تخفيضا للقادمين من البلدان الفقيرة ومناطق الحروب.

وتابع بالقول :" اعرف كثير من المفسبكين وقد تحولوا إلى مناضلين محسوبين على الجنوب وينخدع بهم كثير من البسطاء.

واعرف توكل رغم اختلافي المطلق معها سياسيا إلا أنها مناضلة صلبة تؤمن بقضيتها وتدافع عنها باستماتة لها علاقاتها الواسعة وتأثيرها الذي يتجاوز حدود بلدها .

نجحت توكل في توصيل رسالتها ،حازت جائزة نوبل واليوم كرمت بالدكتوراه الفخرية وزعماء العالم يفتحون لها أبوابهم ،فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

توكل كرمان قد تكون خصم سياسي لكنها ان رأتك وهي تدرك حجم اختلافك معها تسبقها ابتسامتها إليك ،وكثير من كوارثنا الجنوبية يدرك انك مستعد لتضحي نيابة عنه وانك أنت وهو في خندق واحد لكنه ، لا يدري كيف يستطيع ان يحفر قبرك ويمنع عنك التنفس ليبقى هو المناضل الوحيد في الساحة وان كان نضاله مجرد منشورات فيسبوكية.

سلام الله على (توكل)فقد أثبتت في الواقع أنها خير من كثير من الرجال.


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تعليقات القراء
287355
[1] كلام قوي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
و

287355
[2] ل.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ل | ي
ا

287355
[3] علو الهمة في الشر
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
والشهادة بالدولار يامال الشحم

287355
[4] كلام فاضي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
أهل عدن | عدن
طيب انته تعيب ع الجنوبيين سمي لنا بعض الشخصيات الشمالية التي أخذت الجوائز التي تتحدث عنها ..!ولماذا نسمي اخرين انته يا ذكي ماذا حققت ؟كلام فاضي

287355
[5] لا فض فوك
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
كلام جميل | تعز
ت

287355
[6] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

287355
[7] ب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
ه

287355
[8] ع
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
ت

287355
[9] ا
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
منصور طالح | بيت الجرسون
م

287355
[10] قليل من الاحترام
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حسين ناصر منصور | ابين الجنوب العربي
ت

287355
[11] ت
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
ت

287355
[12] هذا حقا منصور صالح من يتكلم؟؟
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
كل الظواهرالسلبية التي لحقت بالجنوبيين و التي ذكرها منصور صالح انما كان هو منبعها من يكتبون باسلوبه المعتاد.. كلامه اليوم لا اصدقه.. عموما ربما نكن اخطأنا في حقه او ربما انه تصالح بعض الشيء مع نفسه..

287355
[13] الاخ منصورصالح يقول نجحت الاخوانجيه التركمانيه الاصل بنت كرمان
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابومشهورالدوعني الحضرمي لااليمني | وادب دوعن مدينة قيدون الحضرميه
صحيح يااخ منصورنجحت ولكن ماهي وسيلة نجاحها ليس الذكاءولاالثقافه الواسعه بل ابحث عن أموال دويلة قطرفي السابق اشترت لها جاءزةنوبل وقبل فتره وجيزه اشترت لهادكتوراه فخريه في القانون من دوله البيرواحددول أمريكا اللاتينية من دول الموزالفقيره ومن يريدجنسيه فليدفع في حدود10دولاروبالمختصريااخ منصورللاسف نحن مقصرين في كثيرمن الاموروخاصتا في الإعلام ومحاربين حتى من بني وطنناالجنوب العربي وخذمثال شرعية المركوزهادي وحقده اللامحدود على الجنوب وشعبه وأقول لصاحب هذاالموقع اوحسبمايشاع انه مجردمسؤل عليه وصاحبههوالتنح البلطجي جلال ابن المركوزهادي وساكتفي لربما ينشرتعليقي هذا

287355
[14] غريب كيف عميت عيناك عن كتاباتها الرذله والسفيهه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
محسن | الجنوب
انت تشوفها بعين غريبه لكن اعلم ان اي نجاح يكتب لبنت صغيره ليس لجمالها او انوثتها او شي اخر عمرها النضالي قصير لايتم الا بالزلط وغير ذلك هراء

287355
[15] نعم.. نجحت توكل كرمان في أن تكون عميلة لقطر وللأخوان المتأسلمين.. ولكنها فشلت في الجنوب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
طيّب يا أخي هل تريد أن تصبح ناجحاً مثل توكل كرمان ؟! ما عليك سوى أن تنظم لحزب الإصلاح وتنادي بأننا (شعبٌ يمنيٌ واحد) وأن (الوحدة اليمنية مقدّسة)، وستكون في الحال ضيفاً دائماً في قناة الجزيرة، وسيطلقون عليك لقب (الجنوبي الوحدوي العظيم).. إن نجاح كرمان هو نجاح إفتراضي إعلامي ليس له وجود حقيقي على أرض الواقع.. ولكن لاحظ، يا أخي، نجاح المناضل الجنوبي (الزبيدي- رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي) ورفاقه، إنهم موجودون على أرض بلادهم، بعد أن حرروها من الإحتلال اليمني الشمالي المتخلف، وأصبح لهم في الجنوب قاعدة شعبية عريضة.. لم يعد يتواجد الأمن المركزي في عدن، من بعد يوليو 2015م، لم يعد جنود الأمن المركزي في عدن يستطيعون أن يقتحموا منزلاً ويقتلوا ربة البيت فيه كما فعلوا بالشهيدة (فيروز اليافعي).. بينما الناجحة توكل كرمان وحزبها الإصلاح لم يستطيعوا تحرير البعرارة في محافظتهم تعز.. النجاح، ياعزيزي، يُقاس بما هو موجود على أرض الواقع، وليس على وسائل الإعلام.. ولن تنجح توكل كرمان وحزبها التكفيري في الجنوب، ولا حتى في الشمال.. وتوكل كرمان ليس لديها قضية شريفة، بل قضيتها وقضية حزبها هي إستمرار إحتلال الجنوب وسلب ونهب ثرواته، لم يحاربوا في اليمن الشمالي، كما فعل الجنوبيون في عدن ولحج والضالع، لم يقهر مليشيات الحوثي وصالح غير الجنوبيين فقط، وهم بذلك الناجحون الحقيقيون، أما توكل كرمان وحزبها فهم النابحون في القنوات التليفزيونية، وهناك فقط هم ناجحون، ولكنهم في ميادين القتال مهزومون، ويقاتلون قتال السلاحف من تبة إلى تبة، ولهم في ذلك ثلاث سنوات.. ولن ينجحوا في الجنوب، لن ينجحوا في كسر الإرادة الجنوبية في التحرير والإستقلال وإستعادة الدولة الجنوبية المحترمة، ما دام في الجنوب رجال ثورة أشداء ومناضلين أكفاء يفدون وطنهم بأرواحهم.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

287355
[16] يا منصور صالح وصلت الرسالة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
منذ أن صمم الفانوس أنه محتاج لعدني يكون رئيس دائرة الإعلام وعين لطفي شطارة في ذلك المنصب وعين منصور صالح نائبا له ومنصور صالح قلبه يفور. يظهر أنه قرر يقفز الى السفينة القطرية. وهذا التغزل بكرمان التي كان هو من اشد الشاتمين لها وباقذع الالفاظ ، له ما وراءه. نرجو من الدحباشية الاخوانجية التركمانية التعزية أن تتعطف وتتكرم على منصور صالح وتبلغ قطر باستعداده للعمل معها. مرتزقة. كل يوم يطلع لنا مرتزق. كان الله في عونك يا جنوب

287355
[17] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم أناشد الشعب اليمني أن يقفوا موقف حازم ضد الحوثيين وأقول للحوثيين ان الشعب اليمني لا يريد وجودكم لقد ضحى الشعب اليمني بخيرات رجالة من علما ومثقفين وقادة الحوثيين سبب دمار اليمن الا يكفيكم ثورة 1948/وحرة 1955/ وحركة الحديدة لقد ضحى الشعب اليمني من اجل ان يتخلص منكم انتم لا تمثلون اليمن انتم تمثلون ديانة المجوس لن يأتي من ورآكم أي خير سواء الدمار مذهبكم غير إسلامي وانتم لا تمثلون ال البيت رضوان الله عليهم انتم تمثلون الفرس المجوس اتر كو اليمن لليمنيين العرب وعودوا لجحوركم لن يعرف الشعب اليمني السعادة وانتم على قيد الحياة انتم دخلا على اليمن لقد استشهدوا في اليمن مئات ألا ألوف من الشهداء من اجل ان نتخلص منكم ومن أسحاركم انتم جنس غريب على اليمن العربي انتم ومذهبكم ملعونين انتم تدعون أنكم من أل البيت أي بيت يا كفره وسحره ومشعوذين وجودكم خطر على السلام والمسلمين والوطن العربي والإسلامي انتم مزروعين إيرانيين بيت حميد الدين الحوثيين قتل توا خيرت علماء اليمن العرب وخيرة شبابها تدعون أنكم سادة سادة قريش الذين كفرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذبوه ونحن اليمنيين من ناصروه وأيدوه ونحنو اليمنيين من مرغ أنوف الفرس في التراب بقيادة خالد ابن الوليد ومعد كرب الز بيدي وكل اليمنيين العرب لقد ضحى الشعب اليمني بمئات الألوف من الشهداء لكي نتخلص من كلمة سيدي لعنة الله على مسيد تكم ضيع توا تارخ اليمن العربي اليمنيون هم كل التاريخ وكل العرب يا سفهان



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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