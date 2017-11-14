بن فريد : قطر تقف خلف عملية التفجير الأخيرة بعدن

قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان دولة قطر هي من تقف خلف عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت مقرا امنيا بعدن.

وقال "بن فريد" انه من الواضح تورط دولة قطر في الهجوم الأخير الذي خلف قتلى وجرحى من جنود قوات الحزام الأمني.

وأضاف قائلا :" لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..

البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية

إذا

أقطاب المعركة واضحة

عناصرها واضحة

وأهدافها ايضا واضحة

وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة

لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..

البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية

إذا

أقطاب المعركة واضحة

عناصرها واضحة

وأهدافها ايضا واضحة

وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة pic.twitter.com/SlOzBdxSwT — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

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