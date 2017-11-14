بن فريد : قطر تقف خلف عملية التفجير الأخيرة بعدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 03:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان دولة قطر هي من تقف خلف عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت مقرا امنيا بعدن.
وقال "بن فريد" انه من الواضح تورط دولة قطر في الهجوم الأخير الذي خلف قتلى وجرحى من جنود قوات الحزام الأمني.
وأضاف قائلا :" لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..
البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية
إذا
أقطاب المعركة واضحة
عناصرها واضحة
وأهدافها ايضا واضحة
وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة
لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..— أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية
إذا
أقطاب المعركة واضحة
عناصرها واضحة
وأهدافها ايضا واضحة
وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة pic.twitter.com/SlOzBdxSwT
تعليقات القراء
287336
[1] اللهم لك الحمد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابن عدن | عدن
اللهم الله لك الحمد على قتل احتلال دويلة الامارات لعدن ،، اللهم لك الحمد والشكر
287336
[2] ا
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
محسن علي | عدن
ا
287336
[3] ا
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
محسن علي | عدن
ا
287336
[4] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
287336
[5] ه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
عامر | عدن
ق
287336
[6] ر
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ساهي | عدن
ه
287336
[7] لا مش هكذا ياحمد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حسين ناصر منصور | ابين الجنوب العربي
لا
287336
[8] ارزن قليل
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
بعد تعيينك سفيرا للمجلس الانتقالي في اوروبا، لابد لك من الاتزان رمي الاتهامات بلا ادلة ليست من مهام الدبلوماسيين هذه تكهنات لاغير وكيف ستبرر للراي العام الاوروبي الان وجود مقر عملياتي عسكري وسط حي سكني مكتظ بالسكان وحتى انه مجاور لمسجد ؟!
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[9] دعاء العدني المظلوم
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني. اللهم زيد جماعة الفانوس تهورا وتكبرا وتجبرا واجعلهم لا يتوقفون عن استفزاز الحكومة الشرعية. نذر علي صيام 30 يوم اذا قرحت العصا بين الزمرة والأطعمة قبل نهاية هذا العام وروت دمائهم النجسة ارض عدن الطاهرة. يارب لنا فترة نعيش في نكد وما شعرنا باي فرح من يوم 13 يناير 1986 . اللهم فرحنا باقتتالهم. احبتي ابناء عدن كرروا دعاء المظلوم العدني عند القيام وعند الذهاب الى المنام. وهذه صيغة الدعاء: {{ اللهم اضرب اليافعي بالضالعي واضرب الضالعي بالابيني. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج عدن وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ولحج العبدلية منهم سالمين. اللهم بحق جاه سيدنا محمد المصطفى استجب لدعاء هذا العدني فإنه مظلوم وحتى من الذكر محروم وان ذكروه قالوا من عرب 48 كما هو عنهم معلوم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا رافع السماء بدون عمد نراها، لا ترحمهم ابدا ونقصهم عددا بل لا تبقي منهم احدا. يا عالم الغيب والشهادة زلزل هؤلاء القردة الذين للسلطة عبدة ومزقهم شر ممزق ولا تجعل لهم مخرج لا من تاقة ولا ولجة ولا من باب ولا من سدة. اللهم سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم وكلما قالوا كفى زدهم ثم زدهم ثم زدهم. يا خالق النور والظلام يا جاعل ديننا الاسلام مزق لحومهم وحطم العظام واجعلهم بعد ذلك ركام فوق ركام حتى يعرفوا معنى الموت الزوآم. اسالك بالعصر وباسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به استجبت وبكل اسم هو لك احتفظت به في علم الغيب عندك او انزلته على عبد من عبادك أن لا يعرف لاي منهم قبر وانثرهم نثر في الجو ولا تسمح لذرات أجسامهم أن تسقط حتى في البحر. يا مجيب دعاء المظلومين اجب دعوتي وبرد مهجتي واكشف كربتي وارني فيهم عجائب قدرتك في الحاضر منهم والغائب الا من تاب عن قريب وطلب العفو والصفح من عدن واهلها وتقرب اليك بالصلوات والصدقات من اجلها وقال اللهم اجعلني من اهلها. آمين ثم آمين ثم آمين يا عادل يا ذو الجلال والاكرام يا منتقم يا جبار يا ارحم الراحمين}} اقرأ المزيد من عدن الغد | منع رفع صورة الرئيس هادي اعلى مقر شرطة بعدن واحراقها واطلاق نار http://adenghd.net/news/282779/#ixzz4vnvivhwY
287336
[10] حيا بالتهامي ( 8 ) .
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | إقليم حضرموت المستقل
فينك قد عمان باتضم المهرة وانت ولاتعليق .. يااخي اشتقنا لتعليقاتك في خاصة في الجوانب المتعلقه بالسيادة اللي تحتاج خبير زيك ههه. وماظهر فيها إلا وكيلك الامريكي وكان معارض بشده مع سامي .. واختفيت انت وقلنا خاف متحفظ ؟! .. وعلى فكرة استهداف المقر وسط المباني السكنية يمكن كان بسبب ان المباني بنتها الامارات .. يعني المشروع السكني اماراتي .. وتعرف القطريين مايهمش السكان . المهم المال موجود والمستلم المنفذ جااااهز.ومن ثم الامن مدعوم اماراتيا والارهاب القطري الداعشي القاعدي لايفرق بين مسكن ولامسجد .... وقطر تعمل بمقولة .. عدو عدوي صديقي . 000 .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها