التقاء صباح السبت الموافق 14/11/ 2017 الدكتور عمر بامحسون المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين مع وزير التعليم العالي في ماليزيا سعادة الداتو سري ادريس جوسوه خلال لقائه ناقش عدد من المواضيع المشتركة والمتعلقة بابتعاث الطلاب اليمنيين الى ماليزيا ودور المؤسسة في تطوير قدرات ومدارك الطلاب المبتعثين وحثهم على التميز والتفوق والعمل على تطوير رأس المال البشري بالوطن .

كما ناقش اللقاء مشكلة تأخر معاملة الفيز الدراسية و تجديداتها و معانات الطلاب في قضايا الحسابات البنكية المتعلقة بإقامات الدراسة الماليزية.

وخلال اللقاء أوضح سعادة الداتو ادريس جوسوه مقدار التطور الذي وصل له التعليم الماليزي في مستوياته العالمية في مقاييس التصنيفات العالمية المختلفة .

و من جانبه اعرب الدكتور عمر بامحسون عن جزيل شكره للدعم الذي تقدمه الجامعات الماليزية للطلاب المبتعثين وتذليل الصعاب اماهم ليتمكنوا من تحصيل اعلى الدرجات العلمية

من/عبدالرحمن باهارون

المزيد في أخبار وتقارير الدكتور عمر بامحسون يناقش اوضاع الطلاب المبتعثين مع وزير التعليم العالي الماليزي التقاء صباح السبت الموافق 14/11/ 2017 الدكتور عمر بامحسون المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين مع وزير التعليم العالي في ماليزيا سعادة الداتو الرئيس هادي يغادر الى المانيا غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي العاصمة السعودية الرياض متوجها الى دولة المانيا. وقال مصدر لـ(عدن الغد) أن الرئيس هادي غادر ظهر اليوم العاصمة السعودية الرياض السعدي مخاطبا هاني بن بريك: بطلوا تقنفاز على الفاضي دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي نائب رئيس المجلس الانتقالي "هاني بن بريك" إلى وقف التصريحات السياسية الغير موفقة . وقال السعدي معقبا على تصريحات ادلى