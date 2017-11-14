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الدكتور عمر بامحسون يناقش اوضاع الطلاب المبتعثين مع وزير التعليم العالي الماليزي

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:55 مساءً
ماليزيا(عدن الغد)خاص:

 التقاء صباح السبت الموافق 14/11/ 2017 الدكتور عمر بامحسون المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين مع وزير التعليم العالي  في ماليزيا سعادة الداتو سري ادريس جوسوه  خلال لقائه ناقش  عدد من المواضيع المشتركة والمتعلقة بابتعاث الطلاب اليمنيين الى ماليزيا ودور المؤسسة في تطوير قدرات ومدارك الطلاب المبتعثين وحثهم على التميز والتفوق والعمل على تطوير رأس المال البشري بالوطن .

كما ناقش اللقاء مشكلة تأخر معاملة الفيز الدراسية و تجديداتها و معانات الطلاب في قضايا الحسابات البنكية المتعلقة بإقامات الدراسة الماليزية.

وخلال اللقاء أوضح سعادة الداتو ادريس جوسوه مقدار التطور الذي وصل له التعليم الماليزي في مستوياته العالمية في مقاييس التصنيفات العالمية المختلفة .

و من جانبه اعرب الدكتور عمر بامحسون عن جزيل شكره للدعم الذي تقدمه الجامعات الماليزية للطلاب المبتعثين وتذليل الصعاب اماهم ليتمكنوا من تحصيل اعلى الدرجات العلمية

من/عبدالرحمن باهارون


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