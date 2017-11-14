السعدي مخاطبا هاني بن بريك: بطلوا تقنفاز على الفاضي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:09 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي نائب رئيس المجلس الانتقالي "هاني بن بريك" إلى وقف التصريحات السياسية الغير موفقة .
وقال السعدي معقبا على تصريحات ادلى بها بن بريك وقال فيه انه جاهز لارسال مقاتلين جنوبيين إلى مملكة البحرين .
وأضاف قائلا :"المهرة على صفيح ساخن قائد لواء اسمه القاضي يرفض توجيهات الرئيس هادي والتحالف بمغادرة المهرة لأنه جالس يهرب الاسلحة للحوثي وعفاش ،احتمال ضربه بقوه وتدميره .
وتابع قائلا :" أقول للزعيم هاني بن بريك أن الأوان لتحريك قواتك لتحرير المهرة بدل ذهابها إلى البحرين واعمل لي طلب لمشاركة جيشك في هذه المهمة العظيمة إذا أنت صادق مالم بطلوا تقنفاز على الفاضي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها