الانتقالي الجنوبي يقر تدشين الجمعية والوطنية والقيادة المحلية بلحج والضالع الخميس القادم

أقر اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم، تدشين الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بمحافظتي لحج والضالع خلال فعالية موحّدة عصر يوم الخميس القادم بمدينة الحوطة عاصمة لحج.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسة المجلس الذي ناقش الترتيبات الخاصة باستكمال تدشين أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية في المحافظات الجنوبية لحج - الضالع - أبين، كما يأتي ذلك في إطار جهود رئاسة المجلس الانتقالي لاستكمال تأسيس وبناء هيئات ودوائر المجلس.

كما تطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء رئاسة المجلس الانتقالي إلى مناقشة عملية تنظيم وتوثيق البيانات الشخصية الخاصة بقيادات وكوادر المجلس الانتقالي الجنوبي، ومذكرة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الدكتور عيدروس النقيب، بشأن تحسين أداء المجلس الانتقالي في دول أوروبا وأمريكا.

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