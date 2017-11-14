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السقلدي: فكرة تشكيل تحالف من أحزاب يمنية بعدن لها مآرب عدة

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 09:20 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 قال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن الغرض من فكرة إعلان تحالف يمني من عدة أحزاب سياسية ودينية  من المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا  بحسب بيان صادر عنها هو إيجاد مظلة دولية لأحزاب دينية متهمة بالإرهاب للعمل دون مآخذ دولية عن الجهات التي تدعمها سياسيا, كما وأنه يرمي الى إيجاد نفوذ لهذه الأحزاب كحزب الاصلاح بالساحة الجنوبية وبمظلة شرعية محلية ودولية واقليمية.

وحول اختيار عدن مكان لإعلان ذلك التحالف قال السقلدي في منشور له على صفحته بالفيسبوك : ان الغرض من اتخاذ عدن مكانا لإعلان ذلك التحالف القادم المقصود منه فرض هذه الأحزاب وبالذات حزب الاصلاح "إخوان اليمن "على الساحة الجنوبية بقوة تحت مظلة يمنية شرعية محمية بغطاء اقليمي دولي يصعب على الحراك مجابتها.

 نص المنشور:

((أعلنت عدة أحزاب يمنية أنها ستعلن قريبا من عدن عن تحالف وطني يسمى بــ" تحالف دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي" وهي: المؤتمر الشعبي العام (التابع لهادي)، وحزب للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني,والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، حزب اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلم. يضاف لهم وفقا لبعض المصادر الحراك الجنوبي.طبعاً معروف من يقصدوا بالحراك الجنوبي في مثل هذه الحالات, والغرض من ذلك كما درجت العادة.

 معظم هذه الأحزاب هي اصلا حليفة لشرعية هادي بل هي المستحوذة على هذه الشرعية أصلاً, ولا تحتاج تعيد الاعلان عن نفسها وعن دعمه له , ولا يتحاج رئيس وسلطة يتمتعان بدعم اقليمي ودولي هائل لمثل هذه التحالفات المحلية الزئبقية. ولكن الغرض الذي يمكن أن نفهمه من هذا التوجه هو أمرين على الأقل:

  أولا: أن ثمة أحزاب دينية اُتهمت بعض قياداتها بالإرهاب من قبل جهات دولية كحزبًـيّ: العدالة, وحزب الرشاد ,كان لا بد من البحث لهما عن مظلة سياسية تقيها هذا التصنيف الدولي " الارهاب" وتبعد الحرج عن السعودية والشرعية أمام اي مآخذ دولية عن إشراك هؤلاء بعملية سياسية , وبالتالي كانت فكرة تشكيل تحالف وطني هي فكرة يمكن ان تكون ناجعة لهذا الغرض  وتحصّن قيادات هذه الأحزاب من  اي استهداف دولي وامريكي بالذات,بعد ان تكون هذه الاحزاب قد صارت جزء من شرعية مدعومة  ومعترف بها دوليا. -هكذا يتم التعويل على هذا التحالف المنتظر اعلانه.

 ثانيا: بخصوص اتخاذ عدن  مكانا لإعلان ذلك التحالف القادم المقصود منه فرض هذه الأحزاب وبالذات حزب الاصلاح إخوان اليمن على الساحة الجنوبية بقوة تحت مظلة يمنية شرعية محمية بغطاء اقليمي.-سعودي بالذات- ودولي مستمد من شرعية سلطة هادي وحكومته الدولية والاقليمية, يتم اشهارها بوجه الحراك الجنوبي, والمجلس الانتقالي تحديدا وتحجيم نفوذه السياسي والعسكري والأمني المتعاظم بالساحة الجنوبية, ويتضح ذلك جليا من الفقرة التي وردت في بيان صادر عن تلك الاحزاب  جاء فيها: "رفض  أي دعوات طائفية أو مناطقية من أي جهة كانت، وكذلك رفضها لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار المؤسسات الشرعية وأي أعمال تقوض أو تعيق جهود الحكومة"  )).فلماذا لم تكن مأرب مكانا لذك وهي عاصمة أكبر هذه الأحزاب؟ ثم لماذا عدن وهي خالية أصلا من اي وجود لقيادات هذه الاحزاب ونشاطها, هذه القيادات التي هي اصلا إما في مأرب أو بالخارج؟.

 

 


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السقلدي: فكرة تشكيل تحالف من أحزاب يمنية بعدن لها مآرب عدة
 قال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن الغرض من فكرة إعلان تحالف يمني من عدة أحزاب سياسية ودينية  من المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا  بحسب بيان صادر عنها هو
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تعليقات القراء
287269
[1] الشعب يدرك مع من مصالحه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
سقلدي قلبك معلق على المجلس الانتقالي الاماراتي واقلك لاتتعب نفسك كل الشعب مع الاشهار الجديد ولن يقبل بوجود حزب الاصلاح بينهم مطلقا ومهما كانت الظروف او حتى باحزاب دينيه شبيهه بالاصلاح حط ببطنك بطيخه صيفي واهداء فقد تعلم الشعب والاحزاب الكتير لتجنب المصاعب وخاصه من الانتقالي الهدار بدون عمل والاصلاح الارهابي العفاشي

287269
[2] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

287269
[3] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

287269
[4] البلد مش لكم وحدكم يا سفلد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
محمد علي | عدن الحرة
وليش زعلانين يا مجموعة الفوانيس الارض لكل من عليها وانتم فريق سياسي واحد ولم تجعل الارض لكم وحدكم بل لباقي الفرقاء السياسيين ولهم الحق الكامل في ممارسة نشاطهم السياسي على أرضهم والجنوب لكل أبنائه وليس لشرذمة فانوسية زرعت الحقد والكراهية بين الجنوبيين وتريد أن تحكمهم بالارهاب. زمن الصوت الواحد ولى فعليكم أن تعوا ذلك ايها الحمقى والا فستذهبون الى مزبلة التاريخ.



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