تدابير سعودية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع تهريب السلاح الإيراني إلى مليشيات الحوثيين في اليمن، داعيا إلى إيفاد مراقبين دوليين إلى الموانئ التي تسيطر عليها تلك المليشيات.

وكشف المعلمي، عن خطة شاملة يجري العمل عليها لضمان إدخال المساعدات الإنسانية لليمنيين، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكان المعلمي أكد في إطار حديثه عن حملة الاعتقالات الاخيرة في المملكة، أن السلطات السعودية ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.

وأوضح المعلمي للصحفيين في الأمم المتحدة قائلًا: “أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”.

ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين قال: “ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه، هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.

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