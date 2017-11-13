عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا عاجلا فور وصوله ، مع قيادة السلطة المحلية، للوقوف على اوضاع وهموم المواطنين واحتياجاتهم الخدمية، والاليات الكفيلة بالاستفادة من الدعم السعودي لتحسين مستوى الخدمات.



واستمع رئيس الوزراء، الى شرح من القائم بأعمال محافظة عدن احمد سالم ربيع، ووكيلي المحافظة رشاد شائع وغسان الزامكي، ومدير شركة النفط في عدن ناصر حدور، عن الصعوبات القائمة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والمقترحات الواجب اتخاذها لتجاوزها، بما في ذلك الخطوات التي تم السير فيها في هذا الجانب بموجب توجيهات الحكومة.



وطرحت قيادة السلطة المحلية، وبحضور وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عبدالله الاكوع، الحلول والبدائل العملية لمعالجة العجز القائم في الطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية، بما في ذلك الاجراءات العاجلة والضرورية.



ووجه رئيس الوزراء بهذا الخصوص وزارتي الكهرباء والنفط، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن لاستكمال تنفيذ الخطوات العاجلة ومنها تسريع اجراءات وصول المشتقات النفطية التي سيتم استيرادها وتزويد محطات الكهرباء بها، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين منها في اقصر وقت ممكن.



وشدد على اهمية تكاتف الجهود المركزية والمحلية باتجاه وضع الحلول المستدامة لملف الخدمات في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، بالاستفادة من الدعم المقدم من الاشقاء في دول التحالف العربي، وما ابدته قيادة المملكة العربية السعودية من التزام اخوي لدعم الحكومة، في هذا الجانب، وذلك خلال اللقاء مؤخرا بين فخامة رئيس الجمهورية وسمو ولي العهد السعودي.



وأكد الدكتور بن دغر، دعم الحكومة لقيادة السلطة المحلية في كل ما تبذله من خطوات واجراءات لتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين باعتبار العمل تكاملي واستثنائي في هذه الظروف المعقدة.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يعقد اجتماع عاجل بقيادة السلطة المحلية في عدن عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا عاجلا فور وصوله ، مع قيادة السلطة المحلية، للوقوف على اوضاع وهموم المواطنين حيدر العطاس والدكتور عسكر يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي زار كل من مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس ووزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، اليوم، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، في مقر إقامته الحالي مقتل جندي سعودي في اشتباكات على الحدود مع اليمن أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمقتل جندي سعودي، اليوم الإثنين، في اشتباك مع مسلحين حوثيين على حدود السعودية الجنوبية مع اليمن وقالت الوكالة إن

تعليقات القراء



