عرض عسكري مسلح لنساء حوثيات في محافظة حجة
عدن (عدن الغد) وكالات:
شاركت نساء في عرض عسكري للحوثيين بمحاففظة حجة شمال غربي اليمن.
وتمارس مليشيات الحوثي وصالح في اليمن عدة انتهاكات إنسانية جسيمة بحق النساء والأطفال.
لايتوقف إجرام الحوثيين بقصف المدنيين في المناطق الغير خاضعة لسيطرتهم كمدينتي مأرب وتعز حيث استشهد العشرات من النساء والأطفال نتيجة قذائف مليشيات الحوثي وصالح أو وقوع العشرات ضحية الألغام التي يزرعها الحوثيون في المناطق التي يفرون منها.
تقوم المليشيات بتجييش العشرات من النساء والأطفال في مناطق سيطرتها وتوزع عليهم الأسلحة والأطقم العسكرية الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل في كافة الشرائع والمواثيق المحلية والدولية .
لا تأبه المليشيات الحوثية في الدفع بأي نوع من المسلحين إلى الجبهات حتى وإن وصل الحد إلى استخدام الأطفال والنساء في الدفاع عن انقلاب المليشيات على مؤسسات الدولة.
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