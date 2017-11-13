شاركت نساء في عرض عسكري للحوثيين بمحاففظة حجة شمال غربي اليمن.

وتمارس مليشيات الحوثي وصالح في اليمن عدة انتهاكات إنسانية جسيمة بحق النساء والأطفال.

لايتوقف إجرام الحوثيين بقصف المدنيين في المناطق الغير خاضعة لسيطرتهم كمدينتي مأرب وتعز حيث استشهد العشرات من النساء والأطفال نتيجة قذائف مليشيات الحوثي وصالح أو وقوع العشرات ضحية الألغام التي يزرعها الحوثيون في المناطق التي يفرون منها.

تقوم المليشيات بتجييش العشرات من النساء والأطفال في مناطق سيطرتها وتوزع عليهم الأسلحة والأطقم العسكرية الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل في كافة الشرائع والمواثيق المحلية والدولية .

لا تأبه المليشيات الحوثية في الدفع بأي نوع من المسلحين إلى الجبهات حتى وإن وصل الحد إلى استخدام الأطفال والنساء في الدفاع عن انقلاب المليشيات على مؤسسات الدولة.

المزيد في أخبار وتقارير تحالف تقوده السعودية يريد تشديد إجراءات التفتيش قبل إعادة فتح موانئ في اليمن قال تحالف عسكري تقوده السعودية يقاتل في اليمن إنه سيواصل قطع طرق المساعدات الرئيسية إلى البلاد حتى يتأكد من أن أعداءه الحوثيين لا يمكنهم استخدامها لإدخال عرض عسكري مسلح لنساء حوثيات في محافظة حجة شاركت نساء في عرض عسكري للحوثيين بمحاففظة حجة شمال غربي اليمن. وتمارس مليشيات الحوثي وصالح في اليمن عدة انتهاكات إنسانية جسيمة بحق النساء والأطفال. لايتوقف إجرام تقرير: فيما المدينة ترزح في الأزمات.. هل تنهض (عدن) مجددا؟! في الوقت الذي دفعت العاصمة عدن بخيرة شابها للتصدي للغزو الحوثي و العفاشي رافضين توغل أي من تلك الجماعات العابثة الى اراضيها وأملين بمستقبل يخلو من الفساد والعنجهية