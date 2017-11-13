تقرير: فيما المدينة ترزح في الأزمات.. هل تنهض (عدن) مجددا؟!

في الوقت الذي دفعت العاصمة عدن بخيرة شابها للتصدي للغزو الحوثي و العفاشي رافضين توغل أي من تلك الجماعات العابثة الى اراضيها وأملين بمستقبل يخلو من الفساد والعنجهية لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن , في ظل الازمات التي تعيشها بلادنا في الوقت الحالي عصفت رياح الاهمال كافة انحاء العاصمة عدن وذلك بانعدام الخدمات العامة والصحية والامنية وأصبحت كما لم تراها من قبل بسبب تكدس القمامة في كل شارع من شوارعها اضافة الى الانقطاعات الشبه متواصلة للتيار الكهربائي وزيادةً على ذلك انقطاع الماء لفترات طويلة ومتواصلة في اغلب الاحياء السكنية والانفلات الامني الغائب الحاضر حيث شهدت العاصمة عدن اكثر من ثلاثة اغتيالات في الشهر المنصرم وكل اصابع الاتهام تشير الى (مجهول) والى الان لم يتم التحقيق ولا كشف مستجدات تلك الجرائم التي ذهب مرتكبيها الى مجهول وذهبوا الضحايا الى جوار ربهم.

بات التخريب والدمار والفوضى طقوس يومية يمارسها اعداء التطور والنجاح في عدن حيث لم يكن اليوم اشبه بالماضي القريب ففي فلسفة الاهمال وفي ظل الغياب التام للمجالس المحلية والسلطات المعنية اصبح تعريب الخدمات العامة، فعل ماضي مقطوع والقاطع ضمير متصل بفاعل مجهول, ولم تكن الخدمات الصحية احسن حالاً من غيرها بعد ان حصلت على شهادة تدهور في مجال اللامبالاة والتقاعس الذي تشرف على توزيعها مستشفيات العاصمة عدن للأطباء الذين يعملون بجهد واخلاص لنيل هذه الشهادة المشرفة ورغم حصولهم عليها الا انهم لا زالوا يمارسون تلك اللامبالاة بكل اخلاص ويتنافسون على اعلى مراتب الكسل والاهمال والتدني الا من رحم ربي.

طفح المجاري:

ومن هنا وهناك استغلت مياه المجاري الغياب التام للمجالس المحلية وتمكنت من التسرب من خلال الفتحات المخصصة لها واستطاعت ان تطفح وتملئ شوارع وحارات المدينة وان تعطي فرصة للبعوض (النامس) بالتنقل بين ازقة المدينة والبحث على فجوة للعبور منها الى منازل المواطنين ويشارك الكهرباء بحملة منع الناس من النوم.

مباني مدمرة:

وفي شتى مديريات العاصمة عدن مازالت المباني مدمرة جراء الحرب الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح عليها رغم مرور أكثر من عامين على تحرير.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية الكثير في البدء بإعادة الإعمار في عدن لازال المواطنون يشكون من عدم إعمار منازلهم التي دمرتها الحرب.

أزمة مشتقات نفطية:

ولم تقف العاصمة عدن عند هذا الحد بل تمكنت من حصد رقم قياسي جديد يتعلق بالمشتقات النفطية حيث سجلت ادنى مراتب التدهور وذلك بالانعدام التام للديزل و للبترول حيث انتشر في الأونة استيراده من حضرموت وبيعه بأسعار متفاوتة مما سبب ارتفاع اسعار المواصلات وتضييق الخناق على المواطن.

أزمة مرورية:

ومن ناحية اخرى ومع تطور التكنلوجيا الديناميكية اصبحت الدراجات النارية وسيلة المواصلات الاكثر رعباً حيث شهدت العاصمة عدن انتشار واسعاً للدراجات النارية التي تعتبر وسيلة المواصلات الاسعر والاقل تكلفة لدى المواطنين لكنها الاكثر خطراُ حيث شهدت العاصمة عدن خلال الاسبوع المنصرم اكثر من ستة حوادث مرورية تسبب بها سائقو الدراجات النارية وقد اصيب من خلال هذه الحوادث ثمانية اشخاص تعرضوا لكسور متفرقة واتنان اخرين اصيبا بجروح طفيفة.

وتزايدت الحوادث المرورية بشكل ملفت في حين حمل مواطنون مسؤولية ذلك الى غياب شرطة السير في المدينة وعدم تواجدها في الكثير من التقاطعات بالإضافة الى الازدحام الذي يسببه سائقو الدراجات اثناء وقوفهم على الطريق العام وسرعتهم الجنونية اثناء سيرهم بالطرقات العامة والشوارع الرئيسية.

آفات قاتلة:

ومن جهة اخرى انتشرت مؤخراً ظاهرة بيع الحبوب المخدرة والحشيش وغير ذلك من الآفات المخدرة التي تعد السبب الرئيسي لانتشار القتل والسرقة والبلطجة و كل ما هوا معروف بعنوان (اعذروه كان طافي) في اماكن متفرقة، فإلى متى السكوت عن هذا الوضع؟.

رأي حكومي:

بعد كل ما ذكر وجهنا عدة أسئلة إلى احد اعضاء المجلس المحلي بالبريقة (سابقاً) عن سبب كل هذه المشاكل التي تشهده المديرية الان، كان رده صريح ومقنع فقال: "ان مسؤولية ما يحصل يتحملها المجلس المحلي والمواطن حيث ان كل عضو من اعضاء المجلس المحلي لا يعمل سوى لمصالحه الشخصية ليس اكثر والمواطن هو المتسبب الثاني لسكوتهم على ما يحدث".

واضاف ان هذا التدهور لم يحدث من عبث بل ان هناك مستفيد من كل هذا الاهمال والانفلات الامني وتردي الخدمات العامة والصحية.

وأردف قائلا: "وانا من جهتي ادعو المواطنين بالبريقة وبكل مديريات عدن ان يعيدوا عدن كما عهدناها من قبل وان نقف كلنا يداً بيد لنرى عدن بحلتها القديمة وذلك بان نصلح انفسنا اولاً وان نعطي المدينة حقها من خلال محاربة المخربين ونقول بأعلى صوت لا للفاسدين اعداء التطور والنجاح"، مطالبين بتنفيذ وقفة احتجاجية نطالب فيها بتصحيح الاوضاع المعيشية.

وأكمل بدعوة المجالس المحلية والسلطات المعنية بان يسارعوا بإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل المذكورة وايقاف كل من اراد غير ذلك، متمنيا، ان يصلح الله حالنا وحال كل المسلمين.

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