المجلس الأعلى للحراك الثوري يعقد لقاء لتوضيح آرائه حول مستجدات الساحة بعدن

عقد المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب, صباح اليوم, برئاسة الدكتور / صالح يحيى سعيد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، والأستاذ / أحمد سالم فضل نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لشئون الإعلامية والثقافية، والمهندس / عبدالناصر الشيخ رئيس مجلس الحراك بعدن، لقاء بقيادات المجلس وأعضائه ومناصريه, بالعاصمة عدن, لتوضيح عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية, تحت شعار اللحمة الجنوبية سبيل نصرتنا ودون ذلك التفكك والضياع .

وفي اللقاء, رحب رئيس المجلس الدكتور صالح يحيى سعيد بالحاضرين من الرجال والنساء.. مؤكدا بأن المجلس الأعلى للحراك الثوري الذي انطلق عام 2009 سيظل ثابتا على هدفه المتمثل في تحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولة اليمن الديمقراطية الشعبية, وكذا استكمال تحرير الجنوب من مليشيا الحوثي وعفاش.. مضيفا بأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحراك الجنوبي الذي نظم أكثر من 10 مليونيات بالعاصمة عدن ويضم أكثر من 500 ألف عضو و 12 ألف قيادي .

واستنكر الإشاعات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن معارضتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.. مؤكدا ترحيبهم بجميع الكيانات والمجالس التي تعمل لهدف التحرير والاستقلال وليس للسعي خلف المناصب القيادية.. داعيا المجلس الانتقالي وجميه المكونات الجنوبية إلى التناقش والتحاور للالتقاء نحو الهدف المشترك دون إقصاء أو تهميش .

وعن موقفهم من دول التحالف العربي.. قال الدكتور صالح إن علاقتنا بالتحالف استراتيجية عمدت بالدم ولا يمكن التفريط أو التهاون بها.. داعيا دول التحالف إلى مواصلة دعم الجنوب على مختلف الأصعدة, سياسيا واقتصاديا وأمنيا وخدماتيا.

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