الرئيس يؤكد على سرعة العمل على استقرار العملة والاستفادة من الدعم السعودي

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أهمية المهام المناطة بلجنة التنسيق والمتابعة الصادر بها قرار يوم أمس لمتابعة وترجمة نتائج اجتماع فخامته مع ولي عهد المملكة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفِي مقدمتها دعم البنك المركزي لاستقرار العملة وتمويل الكهرباء بالمحافظات المحررة بالوقود والخدمات التنموية والبنى التحتية.



جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الْيَوْمَ لرئيس وأعضاء اللجنة واضعاً أمامهم الخطوط العريضة لمهامهم وواجباتهم المناطة بهم والتي يعول عليها الشعب اليمني كثيرا في تجاوز صعوباته وتحدياته.



وقال " لقد تم اختيار أعضاء اللجنة بعناية لتكون عند مستوى المسؤولية والمهام المناطة بها ".. لافتا الى ان البلد بحاجة الى جهود الكفاءات والمخلصين من ابناءه لتجاوز العديد من الصعاب والمعضلات التي أفرزتها حرب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني وألحقت اضرارا كبيره بالوطن واقتصاده واستقرار ومعيشة ابناءه.



وأضاف " سنكون داعمين لكم ولجهودكم لتثمر نتائجها واقعا لمصلحة المواطن ".



من جانبه عبر رئيس اللجنة وزير المالية احمد عبيد الفضلي وأعضاء اللجنة أنهم سيكونون عند مستوى المسؤولية والثقة التي تتطلبها المرحلة ويستدعيها الواقع لانتشال اوضاع البلد بدعم وتعاون الاشقاء في المملكة الذين يقفون على الدوام مع اليمن.



وأكدا ان أولويات مهامهم ستتجلى في استقرار العملة وعدم الانهيار وخدمات الكهرباء والبنى التحتية الأساسية المرتبطة بحياة المواطن.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.





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