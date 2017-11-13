قيادي جنوبي: الحل الأمثل للقضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة

قال قيادي في الحراك الجنوبي أن الحل الأمثل للقضية الجنوبية ما خرج به مؤتمر القاهرة.

وكتب القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم على موقع "فيسبوك" "لا التحالف( الإمارات و السعودية) و لا الشرعية و لا الإنقلابيين و لا مكونات الحراك على كثرتها مع إنفصال الجنوب و إن إدعت ذلك".

وأضاف "ويبدو أن أعقل حل طرح لحل القضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة و هو الحل الذي ستقتنع به كل الأطراف شمالا و جنوبا".

وأردف "أوقفوا الحرب و أوقفوا سبب إشتعالها، نريد أن نعيش و كفى تدمير لحياتنا".

وفي العام 2011 عقدت قيادات جنوبية بارزة مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة دعت فيها الى فيدرالية بأقليمين مزمنة لمدة 5 سنوات يعقبها استفتاء للجنوبيين حول البقاء في الوحدة من عدمه.

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