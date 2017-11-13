قيادي جنوبي: الحل الأمثل للقضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة
عبدالكريم قاسم
الاثنين 13 نوفمبر 2017 03:43 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال قيادي في الحراك الجنوبي أن الحل الأمثل للقضية الجنوبية ما خرج به مؤتمر القاهرة.
وكتب القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم على موقع "فيسبوك" "لا التحالف( الإمارات و السعودية) و لا الشرعية و لا الإنقلابيين و لا مكونات الحراك على كثرتها مع إنفصال الجنوب و إن إدعت ذلك".
وأضاف "ويبدو أن أعقل حل طرح لحل القضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة و هو الحل الذي ستقتنع به كل الأطراف شمالا و جنوبا".
وأردف "أوقفوا الحرب و أوقفوا سبب إشتعالها، نريد أن نعيش و كفى تدمير لحياتنا".
وفي العام 2011 عقدت قيادات جنوبية بارزة مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة دعت فيها الى فيدرالية بأقليمين مزمنة لمدة 5 سنوات يعقبها استفتاء للجنوبيين حول البقاء في الوحدة من عدمه.
تعليقات القراء
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[1] مؤتمر القاهره حق علي مرحبا والعطاس
الاثنين 13 نوفمبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
مؤتمر القاهره حق علي مرحبا والعطاس ايش السر كل مكونات الحراك متمسكه بالقيادات القديمه الدمويه والمجلس الانتقالي اعطاهم شوت واخذ بيد الشباب والقاده الميدانيه انتم ومؤتمر القاهره في زباله التاريخ الشعب قال كلمته المجلس الانتقالي ممثله اخرجوا جماهيركم للساحه ان كان لكم انصار اما سياسه التخوين لا تنطلي على شعب الجنوب العربي
287147
[2] قده الجنوب منفصل عمليا تشتوا ترجعوه. للزيود. ليش ماكفاكمش. ٢٥. سنة. تجربة. ودحيس وحربين تشتوا فوقه ايش استغرب على عقول. مثل. هذه
الاثنين 13 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
الجنوب اليوم بيد أبناءه ...عليهم اليوم يتفقوا بينهم البين ويبطلوا. بهذه... ويفدرلوا. الجنوب بحيث تصبح لا مركزية مثل كل دول العالم وهذا سوف. يطوره. ولا يفرقنا. كما. يدعي. البعض ...بل سيسهل حياة المواطن ...تخيلوا. ادارات ومؤسسات. حكومية بكل محافظة. اي. مواطن يستطيع . يخرج. مخلقة. أو. توثق عقد زواج او. عقار ..أو. اي. اوراق. أو. معاملات ..يقوم عليها ابناء المحافظة . نفسها. ولاقيتي. لا. تروح. صلعاء. الزيود ولا. حتى. عدن .... مثلا في التعليم تقييد. المنح وتوزيعها . للطلبة. ابناء المحافظة ادرى لأبنائهم محد يقدر. يزور ولا يسرق حقهم ...بنك. بكل محافظة ... كليات .... مستشفيات .... كل محافظة لها ميزانيتها. .. .... ياسلام. الجنوب. سوف. يزدهر ... نفسي. اغمض عيني وافتح . ولا. اشوف سارق ولا مرتزق. بالجنوب ولا ساسة الفساد. السابقين. والان. كللهم .متى ما انقلعوا. بيجي. الخير . الطلبة والأمن.بيعم. البلاد لان. الساسة. هم الذي يفتنوا. بين الناس. ويشعللوها. علشان يبقوا. بكراسيهم. يهبروا .... يارب. ارحم الشعب. المسكين ....لأن الحكام بلا رحمة محد يطلب من السياسيين والحكام. شيي
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[3] هههههههههههههه
الاثنين 13 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
مابقول بعد المكرفون من شان لاتحجب
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[4] ياعبيط
الاثنين 13 نوفمبر 2017
ابومحمد اليافعي | خورمكسر
الأحداث وحرب الحوفاش والواقع على الارض تجاوز كل المبادرات ماقيل ذلك. هجعنا شلون الجن على قولة اخوانك الدحابيش من الرضاعة
287147
[5] روح انت والديناصورات بيعوا بصل في سوق الملح لامكان إلا لمن هم في الميدان أما الملقلقين فقد فاتهم القطار وما بقي امامهم إلا يجرو بعده ويحاولوا يلحقوه
الاثنين 13 نوفمبر 2017
روح انت والديناصورات بيعوا بصل في سوق الملح لامكان إلا لمن هم في الميدان أما الملقلقين فقد فاتهم الق | روح انت والديناصورات بيعوا بصل في سوق الملح لامكان
روح انت والديناصورات بيعوا بصل في سوق الملح لامكان إلا لمن هم في الميدان أما الملقلقين فقد فاتهم القطار وما بقي امامهم إلا يجرو بعده ويحاولوا يلحقوه
287147
[6] تعلموا سياسة
الاثنين 13 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
شعب الجنوب والمقاومة حرروا الجنوب وهزموا 43 لواء شماليا ويقدمون الاف مؤلفة من الشهداء . والمبطوحين والماجورين على بطونهم يطبلون لعودة الجنوب لباب اليمن
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[7] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الاثنين 13 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
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