عقدت محكمة استئناف امانة العاصمة في عاصمة الاحتلال اليمني صنعاء جلستها صباح اليوم الاحد 12 نوفمبر برئاسة القاضي عبدالوهاب محمد السادة وعضوية القاضي امين سلطان المشولي والقاضي محمد عبده الشامي وبحضور امين السر محمد محرم .

كما حضر محامي عميد الاسرى الجنوبيين الاستاذ باسم الشرجبي والمتضامنين مع الاسير المرقشي عبدرالرب الصوفي واكرم الاغبري والخاصة بمحاكمة عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي المسجون ظلما وزورا وسط غياب قرار المحكمة من قبل النيابة والخاص بتنفيذ قرار المحكمة في الجلستين السابقتين واحضار الاسلحة المضبوطة ارقامها في محاضر الضبط والخاص في ملف القضية والنيابة.

الامر الذي يقف عدم قدرة المحكمة الزام النيابة بتنفيذ قراراتها بموجب الاسئلة من قبل الاسير الجنوبي احمد المرقشي حول الاسلحة المضبوطة، والذي طالب المرقشي المحكمة تنفيذ قراراتها ومطالبا احضار افراد العصابة المعتدية .

ووجه المرقشي حديثة إلى القاضي قائلاً :" من العار ان يحاكم حارس والمعتدين القتلة الماجورين يسرحون ويمرحون في شوارع صنعاء بحماية النظام السابق وبدفاع المحامي احمد الابيض محامي وزارة الداخلية التابع للمخلوع صالح، الذي طالب بأعدام عميد الاسرى الجنوبيين احمد عباد المرقشي الذي أكد للقاضي بان المرقشي خطير وسوف يتم تهريبة من السجن .

الفعل الذي اغضب الاسير المرقشي الذي وجة كلامة إلى المحامي الابيض قائلاً :" لوكنت خطير ما جلسة عشر سنوات ظلما وعدوانا وانا بريء .

ومن خلال جلسات المحاكمة اتضح جليا للرأي العام ماتمارسة محاكم الاحتلال ظلما وزورا من خلال جلسات المحاكمة للاسير الجنوبي احمد المرقشي وانحياز القضاء في العاصمة اليمنية صنعاء في كل الجلسات والذي ظهر اكثر وضوحا في جلسة اليوم والذي طالب فيها الاسير المرقشي المشؤلي في قاعة المحكمة التنحي من قضيتيه امام رئيس الشعبة القانونية.

هذا وقد اعلن القاضي حجز القضية للمرافاعات الختامية والحكم وتأجيل الجلسة حتى

29/يناير /2018 .

*من عبدالرقيب السنيدي

المزيد في أخبار وتقارير الاسير المرقشي يطالب المحكمة بتنفيذ قراراتها للجلستين السابقتين واحضار أفراد العصابة المعتدية عقدت محكمة استئناف امانة العاصمة في عاصمة الاحتلال اليمني صنعاء جلستها صباح اليوم الاحد 12 نوفمبر برئاسة القاضي عبدالوهاب محمد السادة وعضوية القاضي امين سلطان قرى شعب الصبيحة تحت القصف تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ارتكابها لجرائم فادحة بحق أهالي وادي شعب الصبيحة شرق مديرية طورالباحة، حيث اجبرت أهالي القرى على ترك منازلهم ومغادرة التحالف العربي يعيّن قائدين جديدين لقواته في مأرب عين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، قائدين جديدين لقواته والقوة الإماراتية في محافظة مأرب شرقي البلاد، في خطوة يعلن عنها للمرة