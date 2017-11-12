قرى شعب الصبيحة تحت القصف

تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ارتكابها لجرائم فادحة بحق أهالي وادي شعب الصبيحة شرق مديرية طورالباحة، حيث اجبرت أهالي القرى على ترك منازلهم ومغادرة ديارهم تحت نيران القصف الذي يستهدفهم من السلسلة الجبلية التي تحيط بوادي شعب شمالا .

وترتكب مليشيا الحوثي وصالح منذ يوم امس السبت جرائم بشعة بحق المواطنين في منطقة وادي شعب التابعة لمحافظة لحج..

وأكدت مصادر ميدانية على أن مليشيات الحوثي وصالح التي انتشرت على تلك الجبال منذ اسبوع ومواقع أخرى تقوم منذ ليلة امس بقصف قرى ومنازل المواطنين براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة بشكل عشوائي..

وأضافت المصادر أن القصف دفع بالأهالي إلى النزوح تحت نيران القصف الذي لم يستثني لا بشر ولا حجر ولا حتى المواشي والشجر.

من جانبهم فقد طالب الاهالي طيران التحالف العربي بقصف تلك المواقع التي تقوم المليشيا الحوثية حاليا بقصف القرى والمنازل بشكل عشوائي منها كما طالبوا القادات العسكرية بان يمدوهم بالسلاح والذخيرة كي يتمكنوا من مواجهتهم والدفاع عن انفسهم..

وبحسب المصادر فقد طال القصف قرى "القبع" وشعب الاعلى، وقرى أخرى في الوادي ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمدارس.

هذا وقد اضطرت أكثر من مائتي اسرة خلال الايام القليلة الماضية في منطقة وادي شعب الاعلى والاوسط للنزوح والتشرد وترك منازلها ومساكنها بعد حصار المنطقة من قبل مليشيات الحوثي و المخلوع صالح منذ عدة أيام وقطع الطرق ومنع وصول المياه والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى السكان بالإضافة إلى تعرض المنطقة للقصف العشوائي والقنص من قبل مسلحي المليشيات الانقلابية التي تتمركز على القمم الجبلية التي تحيط بها من ثلاثة اتجاهات .

ولقي مواطنان على الاقل من اهالي الوادي مصرعهما فيما اصيب اربعة اخرون بقذيفة هاون استهدفت مدرسة كانوا الى جوارها ظهر يومنا هذا الاحد من احد الجبال المطلة على الوادي بعد ان تمكنوا من السيطرة عليها في وقت سابق ..

وقال شهود عيان ان مجموعة من ابناء الوادي كانوا في طريق عودتهم الى منازلهم عندما اصابتهم قذيفة هاون استهدفت المدرسة التي كانوا بالقرب منها في تلك الاثناء ما ادى الى استشهاد عبدالقاهر عبدالرشيد الشعبي وعبدالفتاح ناصر العطري فيما اصيب البقية باصابات بليغة اسعفوا على اثرها الى مستشفيات لحج وعدن ويشار الى ان البعض حالته خطيرة.

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