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رئاسة المجلس الانتقالي بقيادة الزبيدي تزور جرحى الإرهاب بمستشفيات عدن

أشاد الرئيس الزُبيدي، بالانتصارات والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الجنوبية على صعيد مكافحة ومحاربة الإرهاب من خلال التصدي للجماعات الإرهابية وعمليات مداهمة أوكارها والقبض على عناصرها
الأحد 12 نوفمبر 2017 08:04 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قام رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس، اليوم، بزيارة تفقدية لجرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف إدارة البحث الجنائي وجرحى قوات الحزام الأمني في الحرب ضد الإرهاب بمديرية المحفد في محافظة أبين، والذين يتلقون جميعهم العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة عدن.

واطمئن الرئيس الزُبيدي ومرافقيه من أعضاء المجلس الانتقالي رئيس دائرة الشهداء والجرحى العميد طيار ناصر السعدي، ورئيس الدائرة المالية المهندس عدنان الكاف، ورئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي ورئيسة الدائرة القانونية الدكتورة سهير علي أحمد، على الحالات الصحية للجرحى الأبطال في ميادين الشرف والبطولة ضد عناصر وعصابات الغدر والإرهاب المتربصين بالوطن.

ووجه الطواقم الطبية التي تتولى الإشراف على علاج الجرحى بمضاعفة جهودهم وإيلاء جميع الجرحى الاهتمام والرعاية الصحية، ومراعاة حالاتهم الصحية بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه حتى تماثلهم للشفاء.

وثمن تضحياتهم الكبيرة في مواجهة الجماعات الإرهابية في كل شبر من أرض الجنوب، وإحباط المخططات الإرهابية، وتوجيه الضربات الموجعة بالإرهاب والإرهابيين وتكبيدهم الخسائر الفادحة، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب حتى القضاء عليه.

كما أشاد الرئيس الزُبيدي، بالانتصارات والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الجنوبية على صعيد مكافحة ومحاربة الإرهاب من خلال التصدي للجماعات الإرهابية وعمليات مداهمة أوكارها والقبض على عناصرها وتحرير وتطهير المناطق والمدن الجنوبية واستئصال الإرهاب من جذوره. 

ومن ناحيتهم عبّر الجرحى عن امتنانهم لزيارة رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الزُبيدي وأعضاء المجلس المرافقين له، وحرصهم الدائم على الاطمئنان على صحتهم نتيجة إصاباتهم المختلفة خلال دفاعهم عن الوطن وتصديهم للإرهاب، كما تعهدوا بأنهم عقب تماثلهم للشفاء سيواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن ومكتسباته والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.


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