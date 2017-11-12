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أخبار وتقارير

الشيخ طارق بن محفوظ يوجه انتقادات عنيفة لقيادات المجلس الانتقالي

الأحد 12 نوفمبر 2017 08:02 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

قال الشيخ ورجال الأعمال المعروف طارق بن محفوظ أن أغلب قادة وأعضاء مايسمي بالمجلس الإنتقالي تغلب عليهم صفة النرجسية والبحث عن الذات .
وفي تصريح بعث به لصحيفة "عدن الغد" قال أبن محفوظ وفي اعنف هجوم من نوعه على قيادات المجلس أنهم يمتلكون إعتدادًا مفرطًا بالنفس وشعورًا مبالغًا فيه بالإستحقاق ، لذا فإنهم من ناحية يعتقدون أنهم دائمًا على حق حتى وإن كذبوا، ومن ناحية أخرى فإنهم يرون أنفسهم دومًا أكثر ذكاء ويرون حكاياتهم أكثر حبكة ومدعاة للتصديق من قبل الجماهير الأقل ذكاء، إن مايسمي بالمجلس الإنتقالي تنقصه الخبرة لإدارة شئون دولته الوليدة التي يحلم بها ، فلا يعقل لمن لم يتعدى مرحلة الفطام ان يستطيع المشي والسير على الاقدام.

وتابع قائلا :" هؤلاء يعملون لأجل مصالحهم الشخصية ،وخوفاً على ضياع مواقعهم في السلطة ومراكز النفوذ، فهم يعلمون سلفاً أن لا مكان ولاوجود لهم إلا بالمطالبة بالإنفصال الذي هم في الأساس غير مقتنعين به ولا يعملون له حقاً (وهذا هو النفاق السياسي )مثل هؤلاء هم الخطر الأول على قضايا ومصير الشعب في الجنوب ،فهم يعتقدون أن الجماهير تعيش معًا في غرفة مغلقة، تشاهد جهازًا يتحكم فيما يبثه، وصحيفة يتحكم فيما تنشره ومواقع وشبكات تبث أكاذيبهم باستمرار.
واختتم بالقول :" يعتقدون أن صوت الحقيقة سيظل ضعيفًا وسط ركام هذا الزيف، في الوقت الذى يدرك الجميع أن الحقيقه لايستطيع أن يطمسها أحد .


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تعليقات القراء
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[1] محجوب
الأحد 12 نوفمبر 2017
محجوب | محجوب
محجوب

287015
[2] قل خير
الأحد 12 نوفمبر 2017
ابوطير | عدن
بعض الناس لايجيد الكلام الا في محاولة هدم البنيان اما ان يبني فهذا المستحييييييييل

287015
[3] الان فهمت
الأحد 12 نوفمبر 2017
جنوبي جنوني | 14 اكتوبر
انت عميل لحزب الاصلاح يابن محفوظ لو فيك خير انزل لحضرموت ماهو قاعد في جده تتفلسف

287015
[4] لماذا الكل يحارب الانتقالي
الأحد 12 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
من كثرت الانتقادات للانتقالي اعلم انه على الطريق الصحيح اللهم اييد المجلس الانتقالي وانصرة للحق وانصر الجنوب لارضهم واكفننا شر من اراد بنا شر من الماجوريين من يدعون حبهم للجنوب كذبا وبهتانا امثال باعوم العميل وابنة ومن والاهم من كلاب الشرعية وهذا الذي ينهق اعلاة

287015
[5] الخادمةً السودااااءً الحظرميةً طارقةً بنتً ظارطةً
الأحد 12 نوفمبر 2017
محجوب | محجوب
محجوب

287015
[6] سرقة وفساد
الأحد 12 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
بارك الله فيك بن محفوظ فقد وضعت النقاط على الحروف فهولا عباره عن مجموعه مرتزقه تقتات اكلها من الامارات فقد شرشحت الصحف رئيس المجلس الانتقالي واتهمته بالسرقه والعنصريه والمناطقيه عندما كان محافظ لعدن وسرقة وظائف عسكريه ومدنيه خاصه بابناء عدن وظف بها ضليعه اتى بهم من الضالع وحتى اليوم مغتصب مبناء المحافظه ومنزل المحافظ وكل وهده تصرفات مافيه وعصابات وليس رجال دوله وهدا المجلس اصبح الضرر الاول الدي سبب تخلف وجوع شعب عدن وكل الجنوب

287015
[7] لابد من اعلان قايمة سودا باسمى هولا
الأحد 12 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
على الاعلام الجنوبي والمثقفين والمجلس الانتقالي عدم السكوت على مايحصل في الجنوب كل هب ودب يدعي انة من الحراك اويمثل الجنوب ثم يعلن عن محاربت الجنوب امثال باعوم ***وغير من المستنسخين يجب عمل قايمة سودا باسماء هولا العملا حتى الشعب يحاسبهم

287015
[8] ماهو الحل يا حاذق زمانك
الأحد 12 نوفمبر 2017
ابوفيصل | السعودية
هذا الذي فالحين فيه.. كل وقت يطلع لنا واحد ينتقد ولا يستطيع ان يعطي لنا اي حل.. هل يرى ان الحل يكمن في عمل مكونات وظيفتها التظاهر في الأعياد فقط وعدم التفكير في توحيد هذه المكونات أو محاولة العمل السياسي؟؟ من يقرا المقال يجد انه انتقاد ينبع من وجود مشكلة بين هذا الشخص والمجلس الانتقالي. ليس من اجل مصلحة الجنوب .. هو انتقاد مدفوع الأجر أو بسبب ضياع مصلحة..

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[9] الجنوبيين يعرفون الكاذب من الصادق ويعرفون من يسنتشق البارود في الخنادق ومن يستنشق الفسو في الفنادق
الأحد 12 نوفمبر 2017
العز بن علهان | شبوة
من انت ايها ****حتى تتهجم على الابطال الذي تخرجوا من ميادين القتال وانت اذا قرحت طماشه عند راسك بلت على سروالك نعرف ان لك مصالح ومشاريع مشتركه مع عفاش واذنابه لذا انت تخاف عليها ولا يهمك مصالح شعب الجنوب

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[10] لا نصدق امثالك
الأحد 12 نوفمبر 2017
الجنوبي | الجنوب العربي
خايف على مصالحه تضيع بالجنوب بعد ان يتم تمرير القانون على المل وخصوصاً لأمثاله . ما هو مكانه السياسي والعلمي والمهني حتى ينتقد من صح بنفسه من اجل وطنه وحرية شعبه. هم إنّو من الميدان اما انته فلوس آبائك هي من جعلت منك رجلً

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[11] حرر منفذ الوديعه الحضرمي ووادي حضرموت ياشيخ شنغهاي
الأحد 12 نوفمبر 2017
حبتووور | الجنوب العربي شبوه
حقك ان تنتقد في سبيل ومصلحة الجنوب ولكن على مايبدو انك مزودها حبتين عليهم,, عيب عليك تتهجم عليهم ياباتيس الثاني,,, رصيدك في البنك منحك أسم شيخ ولكن رجاجيل الميادين رصيدهم قلوب الملايين من الشعب,, نرجع ونعيد بن لزرق لايزال يصب النار بين الجنوبيين,,

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[12] شيخ والا منصورة
الأحد 12 نوفمبر 2017
الشيخ النعنعي | الشيخ
من متى استوى ****بن محفوظ شيخ شيخ والا منصورة الان ممنوع كلمة شيخ عندهم اصلاحي وسخ

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[13] ماهي السيرةالذاتية C V ل طارق بن محفوظ
الأحد 12 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
ماهي المعايير التي حصل بموجبها على اللقب ( العلمي!) شيح ؟ - يبدو ان السلطات السعودية تجهل عنه الكثير .يمكن ينطيق عليه المثل : ( فاقد الشيئ لايعطيه ) انه بوق اعلامي للشحن الاعلامي الهدام منبطح لاسياده وقلم ماجور مبطوح على بطنه . رجال المجلس الانتقالي الجنوبي رجال معظمهم يناضلون في الخنادق وايضا في ااجبهة السياسية هزموا الغزاة وطردوا اكثر من 43 لواء من المحتلين الغزاة في الجنوب .. انهم رجال الميادين الابطال وليسوا منبطحين في الفنادق والمنبطحين للاموال والفساد التجاري الذي كلف شعوب دول الخليج فواتير ضخمة . ان الابواق الاعلامية الماجورة ضعيفة الايمان بالله عز وجل والا ما كنوا يتكتبون باسليب الجهلة والتعدي على شخصيات جنوبية وطنية بجمل سوقية . سبحان الله ونعم الوكيل .شعب الجنوب وقياداته الامينه المخلصة يقدمون الاف مؤلفة منى الشهداء من اجل الحرية واستعادةةالدولة الجنوبية حرة مستقلة الضامنة لمستقبل مشرق و مستقر وامن لاجيال شعب الجنوب .

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[14] اي جبهة كان ماسكها المدعو بن محفوظ في الحرب ؟؟؟
الأحد 12 نوفمبر 2017
ياسر الصلاحي | المملكة العربية السعودية
اي جبهة كان ماسكها المدعو بن محفوظ في الحرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جبهة الكراسي او جبهة الغرف المكيفة !!!!!! عشنا وشفنا اغزام تتطاول على ابطال التحرير

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[15] حتى انت يالمربرب طلع لك صوت
الأحد 12 نوفمبر 2017
سالم باوزير | حضرموت
.. وايش فيه هذا التاجر ابو بطنه يتطاول على القائد المقاوم ورفاقه الأبطال .. من انت يا أهبل .. انت وين ومن وين تكتب, وأيش عملت انت بالمليارات الي معك لا دعمت أسرة شهيد ولا عالجت جريح زي أنسان أصيل معتز بأصل وبشعبة من يوم ما قام الحراك في 2007 مرورا بكل الأحداث إلى يومنا هذا بعد عشر سنوات. عيدروس الزبيد رهن حياته من اجل الجنوب وانت الأن جاي تتكلم عليه عشان مصلحه خاصة يا تاجر يابو بطن كبيرة.

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[16] والله ماقلت الا الحق
الأحد 12 نوفمبر 2017
عدنية من جولد مور | عدن
ماقلت الا الحق اصحاب عفاش رجعوا مجلس انتقالي ويضحكوا على المساكين

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[17] مهرج
الأحد 12 نوفمبر 2017
شبواني | شبوه
بن محفوظ هاج وهاجم مؤتمر حضرموت وقال فيهم كل شي ... لديه عقده حب الظهور .. يفرض يقول المفيد والنصيحه لا ان ينكر الانتقالي خليك بالصوره كذا احسن شكرا عدن الغد



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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