الشيخ طارق بن محفوظ يوجه انتقادات عنيفة لقيادات المجلس الانتقالي

قال الشيخ ورجال الأعمال المعروف طارق بن محفوظ أن أغلب قادة وأعضاء مايسمي بالمجلس الإنتقالي تغلب عليهم صفة النرجسية والبحث عن الذات .

وفي تصريح بعث به لصحيفة "عدن الغد" قال أبن محفوظ وفي اعنف هجوم من نوعه على قيادات المجلس أنهم يمتلكون إعتدادًا مفرطًا بالنفس وشعورًا مبالغًا فيه بالإستحقاق ، لذا فإنهم من ناحية يعتقدون أنهم دائمًا على حق حتى وإن كذبوا، ومن ناحية أخرى فإنهم يرون أنفسهم دومًا أكثر ذكاء ويرون حكاياتهم أكثر حبكة ومدعاة للتصديق من قبل الجماهير الأقل ذكاء، إن مايسمي بالمجلس الإنتقالي تنقصه الخبرة لإدارة شئون دولته الوليدة التي يحلم بها ، فلا يعقل لمن لم يتعدى مرحلة الفطام ان يستطيع المشي والسير على الاقدام.

وتابع قائلا :" هؤلاء يعملون لأجل مصالحهم الشخصية ،وخوفاً على ضياع مواقعهم في السلطة ومراكز النفوذ، فهم يعلمون سلفاً أن لا مكان ولاوجود لهم إلا بالمطالبة بالإنفصال الذي هم في الأساس غير مقتنعين به ولا يعملون له حقاً (وهذا هو النفاق السياسي )مثل هؤلاء هم الخطر الأول على قضايا ومصير الشعب في الجنوب ،فهم يعتقدون أن الجماهير تعيش معًا في غرفة مغلقة، تشاهد جهازًا يتحكم فيما يبثه، وصحيفة يتحكم فيما تنشره ومواقع وشبكات تبث أكاذيبهم باستمرار.

واختتم بالقول :" يعتقدون أن صوت الحقيقة سيظل ضعيفًا وسط ركام هذا الزيف، في الوقت الذى يدرك الجميع أن الحقيقه لايستطيع أن يطمسها أحد .

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