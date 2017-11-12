الحالمي : لن نسكت عن إذلال أهلنا في عدن خاصة والجنوب عامة ولو كلفتنا ارواحنا

أكد العميد ركن طيار /عادل الحالمي القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية على وقوفه إلى جانب أبناء شعبنا العظيم في ظل الظروف الراهنة .

وقال الحالمي :"إن على حكومة الشرعية ان تكف عن اذلالها للمواطنين في عدن والابتعاد عن سياسة التجويع والحصار الممارس على أبناء شعبنا. وعلى السلطة المحلية في عدن وبقية المحافظات ان تقوم بدورها في هذه الظروف وعلى الجميع ان يعلم ان للصبر حدود وأن أبناء شعبنا في عدن قد قدموا قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل ان نعيش بكرامة وعزة وان ينعم الجميع بالأمن والأمان".

وأوضح العميد الحالمي بالقول :"ما نشاهده اليوم من افتعال للأزمات وخاصة في عدن من تصفية حسابات سياسية قذرة يدفع فاتورتها المواطن المغلوب على أمره، وهذا ما نلاحظه من اشتداد أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار وإهمال أسر الشهداء وجرحى الحرب بالرغم من أن هذه الأسر قد قدمت فلذات اكبادها في سبيل ان تعيش عدن بأمن وسلام، وسنظل إلى جانب هذا الشعب ولو كلفنا اروحنا وسنقف يد واحدة إلى جانب إدارة الأمن حتى انتشال كل الجماعات الإرهابية واجندتها الخارجية التي تريد ان تعبث بأمن المواطن في عدن".

كما نشكر الرئيس هادي ودول التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دورها في مساندتنا في ترسيخ الأمن في هذا الوطن ولكن عليها ان تقف إلى جانب أبناء هذا الشعب في توفير الأمن الغذائي ومساعدته حتى الخروج من الأزمة الحالية".

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