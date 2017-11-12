قال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، السبت: إن "القوات المسلحة السودانية ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية باليمن، والحفاظ على أمن المقدسات الإسلامية بالسعودية".

وأضاف حسبو، خلال ندوة بالعاصمة الخرطوم احتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة السلطان السوداني علي دينار: "نشارك من أجل مبدأ صون وحفظ المقدسات لا أكثر من ذلك".

ومضى قائلاً: "قبل مئة عام كان السلطان دينار يحفر الآبار في المدينة المنورة ويكسو الكعبة الشريفة، وها نحن الآن نجدد ذلك الإرث في مشاركتنا بذلك التحالف العربي".

ودعا المسؤول السوداني إلى "الاستفادة من تاريخ السلطان دينار المتسامح وتلقينه للشباب لدحر الأفكار المتطرفة والمتشددة".

من جهته قال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن جعفر، خلال الندوة: إن "العلاقات السودانية السعودية راسخة وضاربة في القدم، وتوثقت مع قوافل الحجيج التي كان يسيرها السلطان علي دينار من السودان إلى الأراضي المقدسة".

وأضاف: "سنحافظ على تلك العلاقة التي بدأت بقوافل المحبة".

ويعد السلطان علي دينار "1860 – 1916" آخر سلاطين مملكة الفور في السودان، وينسب إليه حفر "أبيار علي" ميقات أهل المدينة للإحرام والحج، وظل لعشرين عاماً خلال فترة حكمه يرسل كسوة الكعبة عند موسم الحج.

وخلال العامين الماضين ظهرت الخرطوم كواحد من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران.

وسبق ذلك مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ مارس 2015 لمحاربة الحوثيين في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير السودان: قواتنا ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي قال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، السبت: إن "القوات المسلحة السودانية ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية باليمن، والحفاظ على أمن رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لاتزال تحت سيطرت الميليشيا وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لازالت تحت سيطرت الميليشيا الانقلابية. جاء ذلك، خلال لقائه اليوم صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ اجتماع فخامة الرئيس مع ولي العهد السعودي صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة