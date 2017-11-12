السودان: قواتنا ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي
عدن (عدن الغد) وكالات:
قال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، السبت: إن "القوات المسلحة السودانية ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية باليمن، والحفاظ على أمن المقدسات الإسلامية بالسعودية".
وأضاف حسبو، خلال ندوة بالعاصمة الخرطوم احتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة السلطان السوداني علي دينار: "نشارك من أجل مبدأ صون وحفظ المقدسات لا أكثر من ذلك".
ومضى قائلاً: "قبل مئة عام كان السلطان دينار يحفر الآبار في المدينة المنورة ويكسو الكعبة الشريفة، وها نحن الآن نجدد ذلك الإرث في مشاركتنا بذلك التحالف العربي".
ودعا المسؤول السوداني إلى "الاستفادة من تاريخ السلطان دينار المتسامح وتلقينه للشباب لدحر الأفكار المتطرفة والمتشددة".
من جهته قال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن جعفر، خلال الندوة: إن "العلاقات السودانية السعودية راسخة وضاربة في القدم، وتوثقت مع قوافل الحجيج التي كان يسيرها السلطان علي دينار من السودان إلى الأراضي المقدسة".
وأضاف: "سنحافظ على تلك العلاقة التي بدأت بقوافل المحبة".
ويعد السلطان علي دينار "1860 – 1916" آخر سلاطين مملكة الفور في السودان، وينسب إليه حفر "أبيار علي" ميقات أهل المدينة للإحرام والحج، وظل لعشرين عاماً خلال فترة حكمه يرسل كسوة الكعبة عند موسم الحج.
وخلال العامين الماضين ظهرت الخرطوم كواحد من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران.
وسبق ذلك مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ مارس 2015 لمحاربة الحوثيين في اليمن.
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