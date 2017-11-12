رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لاتزال تحت سيطرت الميليشيا

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لازالت تحت سيطرت الميليشيا الانقلابية.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بمحافظي محافظات امانة العاصمة،و حجة،وريمة ،والمحويت ،واب ،وذمار،و الجوف، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز جباري.



وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء المحافظات الذين لا زالوا يرابطون في جبهات القتال دفاعا عن الأرض والهوية اليمنية والحرية والكرامة..مؤكداً ان الانتصار قادم لامحاله وأن مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو مشروع كل القوى الوطنية الخيرة بقيادة المناضل المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تذليل كافة الصعاب، حيث أرسلت الكثير من المساعدات الإغاثية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي وباقي المنظمات الأخرى إلى جميع محافظات الجمهورية، إلأ أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أعاقت وصولها ونهبتها.



وأشار رئيس الوزراء إلى حجم صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، والمسؤوليات الوطنية والأخلاقية الجسيمة التي تقع على عاتق الحكومة الشرعية..داعيا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات بتوريد جميع الايرادات إلى البنك المركزي في عدن، وفروعه حتى تفي الدولة الشرعية بالتزاماتها بتسليم مرتبات كافة الموظفين، في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، وذلك انقاذا للحالات الإنسانية التي تدهورت جراء بطش وصلف المليشيات التي تجردت من كل القيم والمبادئ.



ومن جهتهم، عبر محافظوا المحافظات عن سعادتهم بلقاء رئيس الوزراء..مستعرضين الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية من قتل وبطش واعتقال الالاف من أبناء الشعب اليمني، مشيرين إلى فداحة الأوضاع الصحية والإنسانية في عموم المحافظات التي لازالت تقع تحت سيطرة المليشيات، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مؤكدين تمسك أبناء كافة المحافظات بالجمهورية والوحدة والانطلاق نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه الجميع.



حضر اللقاء وزير المالية أحمد الفضلي.

المزيد في أخبار وتقارير السودان: قواتنا ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي قال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، السبت: إن "القوات المسلحة السودانية ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية باليمن، والحفاظ على أمن رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لاتزال تحت سيطرت الميليشيا وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لازالت تحت سيطرت الميليشيا الانقلابية. جاء ذلك، خلال لقائه اليوم صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ اجتماع فخامة الرئيس مع ولي العهد السعودي صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة