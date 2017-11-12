باثواب:دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي

قال القيادي الجنوبي "علي باثواب" ان دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي مؤكدا انه من المؤكد ان هذه الدول ستتوافق لاحقا وهو ماسينعكس ايجابا على قضية الجنوب .

ودعا باثواب وهو قيادي في الحراك الجنوبي إلى عدم شيطنة إي مكون جنوبي لاي مكون أخر.

وأضاف قائلا :" انا متفائل بتدخل دول خليجية بدعم مكونات جنوبية شي طيب ونطلب المزيد ويبعث بالأمل لأنه سيأتي يوم تتوافق هذه الدول لحل عادل يرتضيها شعبنا وستتوحد هذه المكونات والقوى في حامل سياسي يعبر عن أهداف شعبنا..وهي حالة افضل من تدخلات الأحزاب اليمنية والتي كانت تمزقنا بفتات الملاليم او ترقيات ووظائف لبعض المنتفعين ما قبل الحرب الأخيرة ..

فلا تشيطنوا اي مكون مهما كانت قوته المالية او ضعفت ..

المزيد في أخبار وتقارير السودان: قواتنا ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي قال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، السبت: إن "القوات المسلحة السودانية ماضية في مشاركتها بالتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية باليمن، والحفاظ على أمن رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لاتزال تحت سيطرت الميليشيا وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف مرتبات الموظفين النازحين من المحافظات التي لازالت تحت سيطرت الميليشيا الانقلابية. جاء ذلك، خلال لقائه اليوم صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ اجتماع فخامة الرئيس مع ولي العهد السعودي صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة

تعليقات القراء





