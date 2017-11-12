باثواب:دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي
الأحد 12 نوفمبر 2017 03:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال القيادي الجنوبي "علي باثواب" ان دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي مؤكدا انه من المؤكد ان هذه الدول ستتوافق لاحقا وهو ماسينعكس ايجابا على قضية الجنوب .
ودعا باثواب وهو قيادي في الحراك الجنوبي إلى عدم شيطنة إي مكون جنوبي لاي مكون أخر.
وأضاف قائلا :" انا متفائل بتدخل دول خليجية بدعم مكونات جنوبية شي طيب ونطلب المزيد ويبعث بالأمل لأنه سيأتي يوم تتوافق هذه الدول لحل عادل يرتضيها شعبنا وستتوحد هذه المكونات والقوى في حامل سياسي يعبر عن أهداف شعبنا..وهي حالة افضل من تدخلات الأحزاب اليمنية والتي كانت تمزقنا بفتات الملاليم او ترقيات ووظائف لبعض المنتفعين ما قبل الحرب الأخيرة ..
فلا تشيطنوا اي مكون مهما كانت قوته المالية او ضعفت ..
تعليقات القراء
286944
[1] ي
الأحد 12 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
ت
286944
[2] نعم عدم شيطنة اي مكون جنوبي
الأحد 12 نوفمبر 2017
اشراق عبيد | كندا
اغلب الجنوبين ناضلوا لسنيين طويله لاستعادة دولة الجنوب ولكن الحرب الاخيره جعلت من بعض مكونات جنوبيه تحاول الشيطنه والتسلق لإيجاد مناصب على حساب ناس تاضلت سنيين طويله. سنرى هده الحرب إلى أين ستقود الجنوب ولو انه واضحه وضوح الشمس في النهار
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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