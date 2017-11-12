فيما يعاني منتسبو اللواء من الإهمال.. نجاة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد بالسعودية من الموت بالكهرباء

جنود يحاولون اسعاف الجندي الجحافي بعد ان اصابه ماس كهربائي - عدن الغد

كادت الكهرباء أن تؤدي بحياة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية.

وقال مصدر في اللواء أن لـ(عدن الغد) أن أحد الجنود اصابه ماس كهربائي ظهر اليوم الأحد كاد أن يؤدي بحياته.

وأضاف المصدر أن الجندي عبدالرحمن الجحافي اصابه ماس كهربائي بسبب الإهمال واللامبالاة بمنتسبي لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية، مشيرا الى أن الجندي نجا من الموت باعجوبة.

ويعاني منتسبو لواء مكافحة الإرهاب ظروفا صعبة وأضاعا مأساوية بسبب رفضهم القتال في الجبهات الحدودية بين اليمن والسعودية ورفض قيادة اللواء والسلطات السعودية إرجاعهم الى عدن.

ويوم أمس توفي أحد منتسبي اللواء عقب رفض اسعافه الى المستشفى من قبل القائمون على اللواء.

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