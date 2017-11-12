فيما يعاني منتسبو اللواء من الإهمال.. نجاة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد بالسعودية من الموت بالكهرباء
جنود يحاولون اسعاف الجندي الجحافي بعد ان اصابه ماس كهربائي - عدن الغد
الأحد 12 نوفمبر 2017 03:07 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كادت الكهرباء أن تؤدي بحياة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية.
وقال مصدر في اللواء أن لـ(عدن الغد) أن أحد الجنود اصابه ماس كهربائي ظهر اليوم الأحد كاد أن يؤدي بحياته.
وأضاف المصدر أن الجندي عبدالرحمن الجحافي اصابه ماس كهربائي بسبب الإهمال واللامبالاة بمنتسبي لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية، مشيرا الى أن الجندي نجا من الموت باعجوبة.
ويعاني منتسبو لواء مكافحة الإرهاب ظروفا صعبة وأضاعا مأساوية بسبب رفضهم القتال في الجبهات الحدودية بين اليمن والسعودية ورفض قيادة اللواء والسلطات السعودية إرجاعهم الى عدن.
ويوم أمس توفي أحد منتسبي اللواء عقب رفض اسعافه الى المستشفى من قبل القائمون على اللواء.
تعليقات القراء
286941
[1] و
الأحد 12 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
وبكرة ايش ناوين تدعوا يا جحافي؟ دي المرة اقترح تقولوا بسبب إهمال قيادة اللواء بال المجند زعيط معيط فوق نفسه وهو راقد. والا يده اليسرى حبات من قلة الخير
286941
[2] من المسؤل
الأحد 12 نوفمبر 2017
ابن الجنوب | الوطن الجريح
ابناء الجنوب ذهبوا للتدريب على مكافحة الارهاب تحت اشراف الشرعيه للعوده الى بلدهم للمساهمه في تطهيرها من هولاء الارهابيين فامتنعت الشرعيه على ارجاعهم الى وطنهم شي غريب هل ترغب الشرعيه ببقاء الارهابيين في الجنوب ان كان كذلك فكلام الانقلابيين صحيح كما رعى عفاش الارهاب الان قوم عفاش بالشرعيه يقومون بنفس الدور لايريدون البلد ان تتخلص من هذه الافه هل المصالح الشخصيه فوق مصلحة الجنوب شيء غريب وعجيب ياشرعيه فهمونا،
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها