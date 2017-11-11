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وزير النقل : انا أسف

السبت 11 نوفمبر 2017 10:17 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قدم وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي اعتذارة لكافة المسافرين وطاقم طيران اليمنية عقب التصريح الذي وجهه مساء أمس الجمعة حول رفع الحضر الجوي عن مطاري عدن وسيئون وإعادة تشغيل الرحلات الجوية بدءاً من يوم الاحد القادم .

وقال الوزير الحالمي أبلغنا من مكتب فخامة الرئيس بأنه تم الموافقة على إستئناف الرحلات ورفعنا برنامج التشغيل وفقا للاتفاق المسبق على أن تنطلق الرحلات بدءاً من الأحد القادم يوم غدا ، لكننا وحتى اللحظة لم نحصل على التصاريح الرسمية للتشغيل .

وأوضح الحالمي باننا ننتظر إعطاء التصاريح اللازمة لإعادة التشغيل وهبوط وإقلاع الطائرت في مطارات عدن وسيئون .


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وزير النقل : انا أسف
قدم وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي اعتذارة لكافة المسافرين وطاقم طيران اليمنية عقب التصريح الذي وجهه مساء أمس الجمعة حول رفع الحضر الجوي عن مطاري عدن


تعليقات القراء
286854
[1] الله يفضحكم ياسرق
السبت 11 نوفمبر 2017
مواطن | المظلومه
الناس تتبهدل في المطارات والله العالم بظروفهم وهل ساعدتوهم بالسكن والاكل في المطارات والمنتظرين فيها وانت ياوزير تعتذر ببسطه وتبرر باشياء سخيفه واذا كان عندك ضمير كان يجب ان تقدم استقالتك وطبعاَ انتم مش مصدقين ان تكونوا وزراء ومعندكم ضمير ولا شرف ويجب على المسافرين والعالقين في مطارات العالم رفع دعوه على الحكومة والله يعينكم وينتقم من الذي يبهدلوا بالمواطنين داخل البلاد وخارجها ودعوة المظلوم مستجابه من العالي القدير



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