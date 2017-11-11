وزير النقل : انا أسف

قدم وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي اعتذارة لكافة المسافرين وطاقم طيران اليمنية عقب التصريح الذي وجهه مساء أمس الجمعة حول رفع الحضر الجوي عن مطاري عدن وسيئون وإعادة تشغيل الرحلات الجوية بدءاً من يوم الاحد القادم .

وقال الوزير الحالمي أبلغنا من مكتب فخامة الرئيس بأنه تم الموافقة على إستئناف الرحلات ورفعنا برنامج التشغيل وفقا للاتفاق المسبق على أن تنطلق الرحلات بدءاً من الأحد القادم يوم غدا ، لكننا وحتى اللحظة لم نحصل على التصاريح الرسمية للتشغيل .

وأوضح الحالمي باننا ننتظر إعطاء التصاريح اللازمة لإعادة التشغيل وهبوط وإقلاع الطائرت في مطارات عدن وسيئون .

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