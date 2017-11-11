د.عبدالله الحاج: أنشئت كليات المجتمع لتلبي احتياجات السوق بالكادر الوظيفي المؤهل

قال الدكتور عبدالله صالح الحاج رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع ان قانون كلية المجتمع انشئ في العام 1996م كبداية انشئت تبع كلية التربية والتعليم ثم انتقلت الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم تحولت الى التعليم الفني والتدريب المهني .

وأضاف ان مسمى كلية المجتمع موجود في كلا من (فلسطين - اليمن - الاردن - المغرب - السعودية )، وأنشئت كلية المجتمع لتلبية احتياجات السوق بالكادر الوظيفي المؤهل والقادر على تلبية احتياجات السوق.

وأوضح انه من ضمن أهداف كلية المجتمع المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع بالبيئة المحيطة به من خلال مراكز التدريب والتأهيل الموجودة ، وأقل هذه الكليات في البداية لايوجد جهاز تنفيذي للأشراف على العملية التعليمية في هذه الكليات واستكمال اجراءات كليات أخرى باعتبار كلية المجتمع اليمنية مستقلة مالياً وإداريا وفق النظام والقانون وصدر بها القرار ان تكون مستقلة ماليا وإداريا .

وأشار "الحاج" الى انه من ضمن مهام الجهاز التنفيذي الرئيسية هي تجهيز المقرات الدراسية من خلال وحدة المناهج التابعة للجهاز وكذلك هناك وحدة الموارد البشرية من ضمن مهامها تأهيل وتدريب الكادر البشري في كلية المجتمع.

وتحدث الدكتور عبدالله الحاج رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع عن أبرز المعوقات التي تواجه سير عملهم حيث أكد على انه وبعد الانقلاب على الشرعية في صنعاء أنتقلت العاصمة السياسية الى محافظة عدن وأصبحت كلية المجتمع بدون إشراف على اعتبار ان الجهاز التنفيذي واقع تحت أيدي الانقلابيين، وبعد ذلك تم تأسيس وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عدن من الوهلة الأولى بقيادة نائب الوزير الاستاذ عبدربه المحولي الذي عمل ليلا ونهاراً لنشئت وتأسيس هذه الوزارة المهمة في كافة قطاعاتها بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلد وعدم وجود الموازنة التشغيلية للوزارة واجه نائب الوزير الكثير من المشاكل والمعوقات الا انه اصدر قرار بنقل الجهاز التنفيذي لكلية المجتمع من صنعاء الى العاصمة السياسية عدن، كخطوة أولى ثم الحق القرار الثاني بتعيين رئيس للجهاز التنفيذي الأعلى لكلية المجتمع.

موضحا ان رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى عمل حينها في ظل ظروف صعبة وعدم وجود موازنة تشغيلية إلا انه ورغم ذلك أسس مكتب متكامل للجهاز التنفيذي وبدأ نشاطه ومتابعة وإشراف لكليات المجتمع المختلفة .

وأشار الى انه ومن خلال الفترة القصيرة التي تولاها في رئاسة المجلس التنفيذي وبالتعاون اللامحدود من قبل نائب وزير التعليم الفني الاستاذ عبدربه المحولي استطاع من إنشاء كليتي المجتمع بالمضاربه لحج وكلية المجتمع بعتق شبوة ، معتبراً ذلك انجاز كبير لهم ولنائب الوزير الاستاذ عبدربه غانم المحولي.

وقال "الحاج" توجد لدينا رؤية واضحة المعالم لتطوير الجهاز الان عبر نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الذي أعلن ثورة التعليم التقني العالي في اليمن وقد بدأت هذ الثورة بإنشاء كلية المجتمع لحج - المضاربه وكلية المجتمع بشبوة وغدا سيتم إنشاء كلية المجتمع بيافع وكلية المجتمع في ابين وكذلك في مأرب وبهذا نكون قد نشرنا كلية المجتمع في عموم المحافظات وهذا هو الهدف الرئيسي للجهاز.

وأوضح بأن الخطوة الثانية للجهاز من خلال رؤية حول تحويل كلية المجتمع بعدن الى جامعة الهادي التطبيقية نبدا بها كخطوة اولية في كلية المجتمع بعدن يليها كلية المجتمع بصنعاء.

وتطرق الدكتور عبدالله الحاج للحديث عن التنسيق بين الجهاز ومنظمات دولية حيث قال: يوجد هناك تنسيق كبير جدا وعلى مستوى عالي بين الجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منها (CLB) الأمريكية ومنظمة الأدرا والانترسوس ومنظمات اللاجئين وكذلك منظمة الإغاثة الكويتية ، مؤكداً ان كل تلك المنظمات قدمت دعم كبير لكليات المجتمع منها كلية المجتمع بعدن ومن هذا المنطلق يوجد ترابط بين كليات المجتمع اليمنية والعمل المشترك مع هذه المنظمات من خلال قيام كلية المجتمع بعمل دورات تدريبية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وذلك من إقامة الدورات في مجال الكوافير والخياطة والتكييف والتبريد والكهرباء والإسعافات الاولية لشريحة كبيرة في المجتمع المحلي .

وأختتم تصريحه قائلا: علاقتنا مع منظمات المجتمع المدني تقدم الدعم مباشرة للكلية من أجهزة ومعدات وكأشراف على تلك الدورات والغرض منها تدريب وتأهيل المجتمع المحلي.

* من هشام الحاج

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