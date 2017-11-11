السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي

قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم نتفق ونقبل ببعضنا ونبتعد عن سياسة الإقصاء والالغاء.

وأشار السعدي الى ان عقد المجلس الثوري للحراك الجنوبي مؤتمره في عدن اليوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم "المعلن" الجنوبي.

وأضاف "بحت أصواتنا ونحن ندعو إلى حوار جنوبي يفضي إلى توافق يمر عبر مؤتمر جنوبي جامع يقوم على التمثيل الوطني واشرنا مرارا إلى التشرذم الجنوبي الغير معلن وتمنينا أن يصحو البعض من سكرته واعتزازه بالاثم ولكن للأسف اوصلوا الجنوب إلى ماكنا نخافه ولانود الوصول إليه وهو أول خطوة تمزق معلنة تمثلت في مؤتمر المجلس الثوري".

وردف "أعتقد أنه يتوجب على المكونات الابتعاد في خطابها عن الرغبة المزعجة في الاستحواذ على مصير الجنوب واتمنى ان اسمع بيانا عاقلا يحمل العبارة التالية:-

(.....إننا كتيار أو كمكون أو كحزب نشكل جزء من النسيج السياسي والثوري الجنوبي ونعمل على الوصول إلى مظلة تظل التعدد الجنوبي الصحي وتخلق قيادة توافقية يكون لها الحق في تحمل مسؤولية تمثيل الجنوب ولهذا الهدف فإننا ندعوا إلى عقد مؤتمر جنوبي جامع يحوي كل القوى الثورية والسياسية الجنوبية ويخرج بهذه القيادة .....).

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