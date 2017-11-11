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السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي

عبدالكريم السعدي
السبت 11 نوفمبر 2017 07:57 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم نتفق ونقبل ببعضنا ونبتعد عن سياسة الإقصاء والالغاء.

وأشار السعدي الى ان عقد المجلس الثوري للحراك الجنوبي مؤتمره في عدن اليوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم "المعلن" الجنوبي.

وأضاف "بحت أصواتنا ونحن ندعو إلى حوار جنوبي يفضي إلى توافق يمر عبر مؤتمر جنوبي جامع يقوم على التمثيل الوطني واشرنا مرارا إلى التشرذم الجنوبي الغير معلن وتمنينا أن يصحو البعض من سكرته واعتزازه بالاثم ولكن للأسف اوصلوا الجنوب إلى ماكنا نخافه ولانود الوصول إليه وهو أول خطوة تمزق معلنة تمثلت في مؤتمر المجلس الثوري".

وردف "أعتقد أنه يتوجب على المكونات الابتعاد في خطابها عن الرغبة المزعجة في الاستحواذ على مصير الجنوب واتمنى ان اسمع بيانا عاقلا يحمل العبارة التالية:-

(.....إننا كتيار أو كمكون أو كحزب نشكل جزء من النسيج السياسي والثوري الجنوبي ونعمل على الوصول إلى مظلة تظل التعدد الجنوبي الصحي وتخلق قيادة توافقية يكون لها الحق في تحمل مسؤولية تمثيل الجنوب ولهذا الهدف فإننا ندعوا إلى عقد مؤتمر جنوبي جامع يحوي كل القوى الثورية والسياسية الجنوبية ويخرج بهذه القيادة .....).


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تعليقات القراء
286837
[1] المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
السبت 11 نوفمبر 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

286837
[2] القياده
السبت 11 نوفمبر 2017
عمر بن بريك | جده
الحمدلله القياده موجوده وبتفويض من الشعب الجنوبي ريح نفسك التشرذم لايوجد وعموما ظاهره صحيه انه يوجد اكثر من فصيل والشعب له الكلمه مؤتمرات قدهافي لندن واليوم في المانيا ابشرك الامور عال العال لاجل ذالك ارتاح وحط في بطنك حبحب صيفي علي رأي الاخوه المصريين

286837
[3] سقوط الأقنعه .الله يرحمك ياسالمين لما قلت جمل يعصر وجمل يأكل العصار .. الباعوم وسماسرة الجنوب فهموها غلط .. المره ذي العصار بايكون مرييييييير جدا .خساره ياباعوم .. كنا نعتقدك مناظل جنوبي في سبيل الإستقلال واستعادة الدوله طلعت انتهازي رخيص ومعك شراذم مايسمى بالحراك الفظفاظ والمفرخ في مداجن عفاش وأولاد الأحمر وشرعية شرعنة الإحتلال اليمني . فين كنت وأصحابك وقت الله الله وقت معارك تحرير عدن والجنوب .. بكل وقاحه تساوي بين عفاش والحوثوي وأولاد الأحمر وبين أولاد زايد ذي سال دمهم على أرض الجنوب وكذلة سل
السبت 11 نوفمبر 2017
الله يرحمك ياسالمين لما قلت جمل يعصر وجمل يأكل العصار .. الباعوم وسماسرة الجنوب فهموها غلط .. المره | الله يرحمك ياسالمين لما قلت جمل يعصر وجمل يأكل الع
الله يرحمك ياسالمين لما قلت جمل يعصر وجمل يأكل العصار .. الباعوم وسماسرة الجنوب فهموها غلط .. المره ذي العصار بايكون مرييييييير جدا .خساره ياباعوم .. كنا نعتقدك مناظل جنوبي في سبيل الإستقلال واستعادة الدوله طلعت انتهازي رخيص ومعك شراذم مايسمى بالحراك الفظفاظ والمفرخ في مداجن عفاش وأولاد الأحمر وشرعية شرعنة الإحتلال اليمني . فين كنت وأصحابك وقت الله الله وقت معارك تحرير عدن والجنوب .. بكل وقاحه تساوي بين عفاش والحوثوي وأولاد الأحمر وبين أولاد زايد ذي سال دمهم على أرض الجنوب وكذلة سلمان الحزم ذي لولا تدخلهم فاتك تطلق شعار الصرخه في عدن .. العمل بالخواتم يارجل ان كنت رجل .. ننصحك وننصح من ؤسير على دربك المهترئ أن تدعو لنفسك ويدعو لك بحسن الخاتمه ..

286837
[4] كرتك محروق يا رفيق باعوم
السبت 11 نوفمبر 2017
ابوسلمى | نيويورك
بإذن اللّه تعالى لن تقوم قائمة لهذا المجلس المزعوم لأنه و بكل بساطة يفتقد للحاضنة الشعبية. باين على الرفيق باعوم مايشتي يخلي الجنوب العربي يلتقط أنفاسه، أما يكفيه إجرامه و رفاقه في حق الجنوب العربي و ابنائه؟

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[5] لا لا لا
السبت 11 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
ليس باعوم الاول بل انه اتى بعد من سبقه.. وعموما فانتم جميعا لستم الجنوب.. الجنوب هو الذي امامكم.. ولستم المناضلين ولكنكم مجرد مناضلين ولا سياسيوا الحنوب ولا المفكرين ولا الفلاسفة .. انتم متطوعون من ذات انفسكم، وربنا العالم بنية كل واحد منكم.. لا بأس من ان نرى امامنا مجالس علنية من ان نستشعر خيانات البعض بالظلام .. فليستعرض الجميع عضلاتهم او بلاغاتهم الخطابية او حتى يظهروا علينا كعارضي ازياء، فالمهم ان يقتنع الشعب بهم.. هكذا تبدأ الديمقراطية يا سعدي وليس هكذا يبدأ التشردم.. انتم هم المشرذمون دوما والجنوب مشفق عليكم!

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[6] والتم المتعوس مع المنحو س
السبت 11 نوفمبر 2017
الدحم | الجنوب
بعد حرب 2015 حصان باعوم وشركاه حصان خاسر ، المجلس الانتفالى الجنوبى يمثلنى .

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[7] الثوري الإيراني أو الثوري الحوثي
السبت 11 نوفمبر 2017
فاهم | ردفان
هذا مدارس عبدالفتاح الشوعي كانوا لاثوري ولا مجلس ضالعي للعلم هذا المجلس الثوري هم نفسهم المجلس الانتقالي يريدوا يلعبوا لعبة علي عفاش وبن لحمر استقطاب ومن تحت الطاولة مع بعض القاده الحقيقين الي هم على حدود الجنوب لحماية الجنوب هولاء عصابة إيران لخلق الفوضه بالجنوب على القاده العسكريين بالشرعية طلب المقاومه الجنوبيه الي حرروا عدن ليعيدوا إلا عدن لتحريرها من هولاء العملاء لإيران المجلس الضالعي والمجلس الثوري الاباضيين شيعة عمان الي درسوا باعوم بعمان وارسلوه إلا عدن ليكون سند لزبيدي مقابل تسليم المهره لعمان

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[8] الإنتقالي الممثل الوحيد لشعب الجنوب
السبت 11 نوفمبر 2017
جسار الجنوبي | عدن
يا ابو السعد انت من يروج لمثل هكذا أخبار باعوم كااان زمان لكن اليوم أصبح باعوه شوف ما يروج له ابنه عبر قناة الخنزيرة القطرية ضد شعب الجنوب لكن نقول لك و لمن تروج لهم بأن شعب الجنوب حسم أمره و لذينا اليوم بعون الله قيادة تمثلنا ولها قبول في كل محافظات الجنوب و يرأسها البطل الزبيدي هذا الرجل الذي خرج من بين صفوف الشعب و خلفه ملايين الجنوبيين بينما باعوه صمت دهرا و نطق كفرا ليته ما ظهر لنحسبه من القادة اللي حبيناه رغم كل التناقضات اللي مر بها. قطار الانتقالي ماض في سيره و لا زالت هناك فرص للالتحاق بها القطار قبل الانطلاق و حينها يلحق من لحق المجلس الانتقالي يمثل كل الجنوبيين أصحاب مشروع التحرير و الاستقلال.

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[9] مجلس باعوم وبس
الأحد 12 نوفمبر 2017
ابن عدن | عدن
مجاس باعوم هو المجلس الخقيقي وليس المجلس الانتقامي الذي اقامه ابناء الضليعه حتى ينتقموا من ابناء أبين الشرفاء .. حياك ياباعوم



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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