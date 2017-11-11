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أخبار وتقارير

بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي

هاني بن بريك
السبت 11 نوفمبر 2017 07:50 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي.

وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس الانتقالي إرادة شعب ، وليست إرادة أشخاص ولا فصيل ولامكون".

وأضاف "هو قائد المرحلة الانتقالية بإرادة شعبية وتفويض شعبي غير مسبوق".

وأردف "لاندعي فيه الكمال ولا في أعضائه ، وكل الوطنيين المجردين من المصالح الشخصية والأجندات الحزبية يرون فيه الأمل وطوق النجاة".


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تعليقات القراء
286836
[1] المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
السبت 11 نوفمبر 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

286836
[2] المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
السبت 11 نوفمبر 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلس الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

286836
[3] من أنت
السبت 11 نوفمبر 2017
عبده انعم | الشريجة
عليك أن تعرف أنك تنتمي " لجروب" المطلقات، وبدل أن يحاول هذا الجروب أ ن يحسن من سمعته وأخلاقه ،عسى الله أن يوفقهن بزيجات جديدة،راحلضاحي خلفان يزوجهن " عرفي " أومتعة لشيوخ الإمارات . أقول لمن لا بريك له ، الشرعية لم تمنعع تقفازكم لسبب واحد ،لحين إقدامككم على إستفتاء وستكون نهايتكم أسوء من مسعود برزاني ،أوزعيم كتلوي في إسبنيا

286836
[4] معكم حتى تتحقق احلامنا
السبت 11 نوفمبر 2017
ابن الجنوب | الوطن الجريح
زوك يا بن بريك مع بقية اعضاء المجلس نحن معكم حتى تتحقق الاهداف لاتراجع صبرنا كثير وبانصبر اكثر نريد وطن لاولادنا يعيشون فيه معززين مكرمين ويعملون بجد واجتهاد ويشعرون ان هذا ملكهم وسيحافظون عليه وحمايته من اي شائبه لان بوطنهم يكون عزهم فسيروا على بركة الله وشعب الجنوب معول عليكم بالمجلس الانتقالي بانتشاله من الوحل الواقع فيه وربنا يحميكم ويوفقكم ،

286836
[5] صدق الرجال
السبت 11 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
هناك رجال لا تكذب قط! فلابد وان الشعب قد ارسل تفويضه لبن بريك عبر الوتساب مثلا !

286836
[6] الشعب الجنوبي مع مجلسنا الانتقالي
السبت 11 نوفمبر 2017
صالح النهدي | حضرموت
الغالبية الساحقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بينما الاحزاب والكيانات المفرخه الجنوبية مجرد هلام

286836
[7] المجلسس يمثلنا
السبت 11 نوفمبر 2017
جنوبية وافتخر | الجنوب الحر
معاكم

286836
[8] بن بريك
السبت 11 نوفمبر 2017
جعشان | ردفان
من شكله مثل الذبيحة وجهه شرق شرق غرب غرب الزبيدي صاحب ضاحيت لبنان حصل له ذبايح وين المفر من الشعب الجنوبي من حق الشعب الجنوبي أن يقبض عليكم ويودعكم السجون لأنكم مفترين على الشعب الجنوبي وتقولون مالا يقول انه فوضكم كذبتوا

286836
[9] صاحب الشريجه خليك يا بتاع المتعه.
الأحد 12 نوفمبر 2017
بن يحي | أعالي الجبال
آخر من يتكلم علی أحرار الجنوب.يحرروا اعراضهم اولا.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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