التقديم لجائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي

اطلقت الهيئة العامة للشباب الكويتية جائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي بهدف تفعيل دور الشباب العربي، والاستفادة من توجهاته الإيجابية وطاقاته نحو إبداع أفكار جديدة عبر دعم مبادراتهم ومشاريعهم التي تهدف إلى إحداث تغييرات اجتماعية وانسانية في العالم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب في دولة الكويت فيصل محمد الدويهيس أن الهيئة وبمناسبة احتضان الكويت لفعاليات الكويت عاصمة الشباب للعام ٢٠١٧ أطلقت جائزة مركز العمل الإنساني لدعم وتشجيع الأعمال الإبداعية في مجال العمل التطوعي والانساني.

وبيّن الدويهيس أن اللجنة قررت منح المشاريع المميزة المشاركة في الجائزة فرص تمويلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن متطلبات المشاركة في جائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي هي متاحة لكل شاب عربي بالفئة العمرية من ١٨ إلى ٣٤ سنة باللغة العربية، وآخر موعد لتسليم الطلبات الأحد الموافق 31 ديسمبر 2017.، على ان يتم تعبئة النموذج المخصص للاشتراك بالجائزة على الموقع الالكتروني للهيئة العامة للشباب www.ypa.gov.kw

ويمكن المشاركة كفرد أو كمجموعة بشرط ألّا يتعدى عدد أعضاء المجموعة الواحدة الثلاث أشخاص وتسليم عرض فيديو لا تقل مدته عن 3 دقائق ولا تزيد كحد أقصى عن 5 دقائق يوضح فكرة المشروع بالتفاصيل وكيفية معالجتها لأحد التحديات المجتمعية في دول الوطن العربي من خلال تقديم نموذج عمل مشروع ريادة مجتمعية وانسانية متكامل، وإذا كان العمل المقدم نتاجاً جماعياً يرجي توضيح وكتابة قائمة بأسماء الفريق يقر المشارك.

ويجب أن تكون فكرة المشروع عبارة عن مشكلة أو احتياج أو معالجة أو وقاية مجتمعية وحل وطريقة التنفيذ وأن تكون فكرة المشروع تنموية، مستدامة (وليست إغاثية)، مبتكرة، مبدعة، قابلة للتطبيق، وله تأثير مجتمعي كبير، ويعمل على نطاق مستفيدين كبير ولم يتم تقديمها من قبل في مسابقات مماثلة أو أن يتم تطوير المشروع المقدم بنسبة 25%.

ويمكن أن يكون المشروع مُتعلّق بمجالات "الزراعة، الطاقة، النقل والمواصلات، الصحة، المياه والتعليم" وسيحظى المركز الأول بمبلغ 10 الف دينار (33 الف دولار)، والمركز الثاني ب 7 الف دينار (23 الف دولار)، والمركز الثالث ب 5 الف دينار (16 الف دولار).

لمزيد من المعلومات حول الجائزة والمشاركة من خلال الرابط التالي:

https://www.ypa.gov.kw/home/ypaaward

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