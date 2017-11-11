انتشار محلات الصرافة المتنقلة في صنعاء (صورة)

انتشرت في الأيام الماضية ظاهرة محلات الصرافة المتنفلة في صنعاء.

وقال مواطنون أن محلات صرافة أشبه بـ(الأكشاك) باتت تقف على الشوارع الرئيسية وبين الحارات في صنعاء وتقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية.

ويدعم أصحاب هذه المحلات انتشار السوق السوق خصوصا مع الانهيار الكبير في سعر الريال اليمني.

ومؤخرا تدنى سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية حيث وصلت قيمة الدولار الواحد ما يقارب الـ500 ريال يمني فيما تجاوز الريال السعودي الـ100 ريال يمني.

المزيد في أخبار وتقارير

السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم

بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس