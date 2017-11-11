انتشار محلات الصرافة المتنقلة في صنعاء (صورة)
محل صرافة متنقل على متن سيارة في إحدى حارات صنعاء
السبت 11 نوفمبر 2017 05:09 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
انتشرت في الأيام الماضية ظاهرة محلات الصرافة المتنفلة في صنعاء.
وقال مواطنون أن محلات صرافة أشبه بـ(الأكشاك) باتت تقف على الشوارع الرئيسية وبين الحارات في صنعاء وتقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية.
ويدعم أصحاب هذه المحلات انتشار السوق السوق خصوصا مع الانهيار الكبير في سعر الريال اليمني.
ومؤخرا تدنى سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية حيث وصلت قيمة الدولار الواحد ما يقارب الـ500 ريال يمني فيما تجاوز الريال السعودي الـ100 ريال يمني.
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