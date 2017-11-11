بشرى سارة لليمنيين .. انخفاض مرتقب لصرف الدولار وهذه هي الأسباب

من المتوقع ان تشهد اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن المتوقع ان يعود سعر الصرف إلى السعر السابق الذي كان عليه الريال اليمني أمام الدولار قبل أشهر من اليوم .

ويوم السبت بشر الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك .

وقال هادي خلال لقاء له مع مستشاريه أن معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفِي مقدمتها وضع وديعة ماليه قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرار في المدن والمحافظات.

ولفت الى تأكيد سمو ولي العهد بان المملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018م وقد وجه فخامة الرئيس الحكومة بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة.

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس السلامي: هناك مشاريع متعددة في الجنوب والساحة تتسع للجميع قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع. وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر

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