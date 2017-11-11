MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 11 نوفمبر 2017 07:57 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بشرى سارة لليمنيين .. انخفاض مرتقب لصرف الدولار وهذه هي الأسباب
أخبار وتقارير

بشرى سارة لليمنيين .. انخفاض مرتقب لصرف الدولار وهذه هي الأسباب

السبت 11 نوفمبر 2017 04:23 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

من المتوقع ان تشهد اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن المتوقع ان يعود سعر الصرف إلى السعر السابق الذي كان عليه الريال اليمني أمام الدولار قبل أشهر من اليوم .

ويوم السبت بشر الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك .

وقال هادي خلال لقاء له مع مستشاريه أن معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفِي مقدمتها وضع وديعة ماليه قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرار في المدن والمحافظات.

 

ولفت الى تأكيد سمو ولي العهد بان المملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018م وقد وجه فخامة الرئيس الحكومة بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة.


المزيد في أخبار وتقارير
السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي
قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم
بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس
السلامي: هناك مشاريع متعددة في الجنوب والساحة تتسع للجميع
قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع. وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر


تعليقات القراء
286792
[1] جني يشلكم
السبت 11 نوفمبر 2017
جني | ام الجن
الحرب كنت صدمة صغيرة بعد التحرير وفتح قصر معاشيق كان الصدمة الكبيرة بن دغر كدب وسارق وكل من في معاشيق فاسدين

286792
[2] ربنا ينتقم منهم
السبت 11 نوفمبر 2017
أهل عدن | عدن
شلت السرق الي ما يشبعوا يمصوا قوت الشعب الغلبان حتى هذه الوديعة ما بتسلمش منهم اول ما بتدخل البنك بيجي بن كلب عدن وبياخذه ..حسبنا الله ونعم الوكيل

286792
[3] مسكنات
السبت 11 نوفمبر 2017
عبدالله | عدن
هذا الخبر وان كان حقيقي فهوا عبارة عن مسكن للفساد وليس حرب حقيقي عليه

286792
[4] الفاسدون لا يمكن أن يحاربوا الفساد.. ومحتلو الجنوب لا يمكن أن يتوقفوا عن سلب نهب ثروات الجنوب وإضهاد شعبه
السبت 11 نوفمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الفاسدون لا يمكن أن يحاربوا الفساد، ومحتلو الجنوب لا يمكن أن يتوقفوا عن سلب نهب ثروات الجنوب وإضطهاد شعبه.. ومنطقياً، لا يمكن أن ينتظر شعب الجنوب خيراً من رجل شارك عفاش في إحتلال الجنوب وتدميره عام 1994م، وعاش 17 سنة نائباً لعفاش، وعندما ترأس دولة الإحتلال جاء بالأخ غير الشقيق لعفاش (علي محسن- كاتيوشا) وجعله نائباً له، ثم عيّن ربيب عفاش (بن دغر) رئيساً للوزراء !! وهل من المعقول أن المذكورين أن يأتوا بأي خير للشعب الجنوبي ؟! ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
باعوم يتحدث ويكشف اسرار تكشف لاول مرة عن حرب 2015 ..كيف استدعي الى ابوظبي وما الذي طلب منه ولماذا صمت 3 سنوات ؟
عاجل :دوي انفجار بحي المنصورة بعدن
وزير النقل : عودة الرحلات الجوية الى مطاري عدن وسيئون بدءاً من الأحد القادم
ماهو الحدث الذي توقف عن الحدوث منذ 23 عام بعدن لكنه حدث مجددا يوم الجمعة ؟
مسئولون: ضخ كميات من الوقود لخزانات شركة النفط لتغطية السوق المحلية 
مقالات الرأي
حرصا ان لا نزج الجنوب في اهواء السياسة وتضيع دماء الشهداء وندخل في نفق الاهواء. حفاظا على الثورة الجنوبية
الحوثة أخذوا من الخميني فقط السلاح والصرخة واللطم والبكائيات وقصص وخزعبلات الولاية والفخذين، ولم يحملوا في
نعم الدعوة للإنفصام ينفصم فيها أبوك أيها الجنوبي عن أبيه ( جدك ) ذي الهوية الجنوب عربية بهوية يمنية ، وكأن أبيك
يحلو لإعلام "الشرعية" أن يطلق على الجنوب تسمية " المناطق المحررة " بهدف تحاشي الحديث عن جنوب وشمال.دعونا نتأكد
زار عمر قريته الواقعة في الضواحي اللحجية فعرج على بيت صديقة لزيارته خاصة وإنها كانت مناسبة عيدية فاستقبله
الشيء الذي لا يمكن تزييف حقيقته هو واقع الصراع الشديد بين الجنوب واليمن وواقعيته ، ومأزق الجنوبيين يتحدد
انتصرت عدن ومُرغت خشوم من اراد لها الرعب بترابها ... الفاتورة كبيره ولكن عدن وامنها اكبر وتستحق التضحية...كل من
إلى من يهمه الأمر لاشك ان هناك اولوية وأهمية قصوى لتفعيل كل ألأجهزة الامنية والقضائية وغيرها في جميع المناطق
ما تمر به اليمن من أزمات خانقة في كل المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تنذر بمستقبل قاتم تتضح معالمه شيئا
الحرب العالمية الاولى والثانية ماذا حققت لاشئ عدا انها خلفت تركة مثقلة من الدمار الشامل وقسمت العالم الى
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك
تهاني وتبريكات
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017