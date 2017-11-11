بالفيديو: قائد نخبة شبوة يوجه رسالة هامة عقب اصابته
المقدم محمد سالم القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية
السبت 11 نوفمبر 2017 03:59 مساءً
شبوة (عدن الغد) خاص:
شبوة (عدن الغد) خاص:
وجه قائد قوات النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم القميشي رسالة هامة عقب اصابته.
ووجه المقدم محمد القميشي جنود وأفراد قوات النخبة الشبوانية بالثبات في مواقعهم حتى تحقيق النصر على العناصر الخارجة عن النظام والقانون.
واكد المقدم القميشي على الدفاع عن الأرض والعرض والدين ضد العصابات المآرقة مشددا على أفراد النخبة برفع المعنويات وعدم الالتفات للشائعات.
وكان المقدم محمد القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية قد أصيب يوم امس الجمعة إثر معارك مع عناصر من القاعدة في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة.
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