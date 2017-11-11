مؤسسون قدامى للحراك الجنوبي يعاودون ترتيب صفوفهم

صورة من المؤتمر السياسي الذي عقد بعدن يوم السبت -عدن الغد

تمكن مؤسسون لحركة احتجاجات شعبية انطلقت في العام 2007 بجنوب اليمن وباتت تطالب باستقلاله من استعادة تنظيم صفوفهم مجددا عقب حالة من الشتات استمرت لاكثر من 3 أعوام .

ويوم السبت عقد المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وقيادات سياسية أسست هذه الحركة مؤتمرا سياسيا في عدن بدأ لاول وهلة مفاجئا للقوى السياسية الجنوبية واليمنية الأخرى .

واطل خلال المؤتمر السياسي "حسن باعوم" وهو احد ابرز مؤسسي الحراك الجنوبي في العام 2007 قبل ان يتوارى عن الانظار عقب الحرب الأخيرة التي شهدتها اليمن في العام 2015.

والقى "باعوم" كلمة سياسية شرح فيها أسباب اختفائه عن المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ومثل هذا الظهور القوي لهذه القوى السياسية مفاجئة لمتابعي تطورات المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ويمنح هذا المؤتمر هذه القوى التي نظمته استعادة زخم جماهيري ضخم كانت تتمتع به خلال السنوات الماضية .

ومنذ 3 اعوام تراجع حضور القيادات والنشطاء الذين شاركوا في المؤتمر السياسي الأخير الذي قاده باعوم في حين ظهرت إلى السطح مكونات سياسية أخرى .

وتمكن حسن باعوم وعقب العام 2007 من ان يكون احد ابرز القيادات الجنوبية التي قادت حركة احتجاجات شعبية وسياسية قبل ان ينتهي به الأمر سجينا لدى الحكومة اليمنية لقرابة عام .

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس السلامي: هناك مشاريع متعددة في الجنوب والساحة تتسع للجميع قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع. وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر

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