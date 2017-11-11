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مؤسسون قدامى للحراك الجنوبي يعاودون ترتيب صفوفهم

صورة من المؤتمر السياسي الذي عقد بعدن يوم السبت -عدن الغد
السبت 11 نوفمبر 2017 03:28 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

تمكن مؤسسون لحركة احتجاجات شعبية انطلقت في العام 2007 بجنوب اليمن وباتت تطالب باستقلاله من استعادة تنظيم صفوفهم مجددا عقب حالة من الشتات استمرت لاكثر من 3 أعوام .

ويوم السبت عقد المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وقيادات سياسية أسست هذه الحركة مؤتمرا سياسيا في عدن بدأ لاول وهلة مفاجئا للقوى السياسية الجنوبية واليمنية الأخرى .

واطل خلال المؤتمر السياسي "حسن باعوم" وهو احد ابرز مؤسسي الحراك الجنوبي في العام 2007 قبل ان يتوارى عن الانظار عقب الحرب الأخيرة التي شهدتها اليمن في العام 2015.

والقى "باعوم" كلمة سياسية شرح فيها أسباب اختفائه عن المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ومثل هذا الظهور القوي لهذه القوى السياسية مفاجئة لمتابعي تطورات المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ويمنح هذا المؤتمر هذه القوى التي نظمته استعادة زخم جماهيري ضخم كانت تتمتع به خلال السنوات الماضية .

ومنذ 3 اعوام تراجع حضور القيادات والنشطاء الذين شاركوا في المؤتمر السياسي الأخير الذي قاده باعوم في حين ظهرت إلى السطح مكونات سياسية أخرى .

وتمكن حسن باعوم وعقب العام 2007 من ان يكون احد ابرز القيادات الجنوبية التي قادت حركة احتجاجات شعبية وسياسية قبل ان ينتهي به الأمر سجينا لدى الحكومة اليمنية لقرابة عام .

 


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تعليقات القراء
286785
[1] لكل وقت أذان ومن كان يصلح في الامس قد لا ينفع حاليا
السبت 11 نوفمبر 2017
صفوان البحر | عدن
هولاء قد كبرو في العمر امثال ياعوم و لايمكن لاي شخص إنكار دور حسن باعوم في النضال التحرري ولكن العاقل باعوم وصل من العمر عتيه وتلاحظ ذلك من خلال كلمته التي القاها ولم استطيع فهمها جيدا بسبب صعوبته في نطق الكلمات لذلك فهو غير صالح للعمل الشاق في السياسة. على باعوم الخلود للراحة, صحته لا تمكنه من العمل. نحن نشكره على عمله في الماضي . اما الان فهو غير مناسب بسبب اضافي وهو وجود اجماع جنوبي للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل الغالبية العظمى من الشعب في الجنوب.



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