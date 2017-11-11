أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز «تبنى تأهيل 2000 طفل من الأطفال الذين استخدمتهم الميليشيات الانقلابية أدوات حرب ودروعا بشرية».

وقال الربيعة في تصريح لـــصحيفة "الوطن" السعودية «وضعنا برنامجا تكامليا يشمل التأهيل النفسي والتعليمي والأسري لهؤلاء الأطفال الذين تم تجنيدهم في صفوف الانقلابيين، بما يضمن عودتهم إلى بيئة وبراءة الطفولة».

وأضاف «جاء عملنا ليؤكد أن السعودية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة واستقرار اليمن وعودة الاستقرار إليه، ولذا ركزنا في المركز على البرامج التي تعنى بحماية الطفل والمرأة، بهدف إعادة الاستقرار للأسرة اليمنية، وكذلك عودة الطفولة إلى مكانها الصحيح على مقاعد الدراسة، بدلاً من التواجد في جبهات القتال».

المزيد في أخبار وتقارير مؤسسون قدامى للحراك الجنوبي يعاودون ترتيب صفوفهم تمكن مؤسسون لحركة احتجاجات شعبية انطلقت في العام 2007 بجنوب اليمن وباتت تطالب باستقلاله من استعادة تنظيم صفوفهم مجددا عقب حالة من الشتات استمرت لاكثر من 3 أعوام . ويوم مركز الملك سلمان يأهل 2000 طفل من الذين جندتهم المليشيا الانقلابية أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز «تبنى تأهيل 2000 طفل من الأطفال رئيس الجمهورية يستقبل بعثة المنتخب الوطني للشباب استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ بعثة المنتخب الوطني للشباب المشارك في تصفيات آسيا لكرة القدم.ونوه فخامة الرئيس بالأداء المشرف الذي