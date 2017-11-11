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رئيس الجمهورية يستقبل بعثة المنتخب الوطني للشباب

السبت 11 نوفمبر 2017 02:42 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ بعثة المنتخب الوطني للشباب المشارك في تصفيات آسيا لكرة القدم.

ونوه فخامة الرئيس بالأداء المشرف الذي قدمة اللاعبين وهم يمثلون بلدهم التي تمر بظروف استثنائية فرضتها الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية على اليمنيين لخدمة مخططات دخيلة لا تمت بصلة لليمن.

وقال " لقد سطرتم إنجازات مقارنة بما تحملوه من هم اليمن وواقعها المؤلم الا إنكم حملتم روح المسؤولية على عاتقكم في رحلة الإصرار والتحدي والتغلب على الذات ومنغصات الحياة لترسمًواً البهجة والفرح على وجوه البسطاء من عامة الناس الذين وحدهم الهم الوطني في رحلة البحث للانتصار للوطن في مختلف ميادين ومساحات البطولة والشرف.

وأكد رئيس الجمهورية ان مأ تم تحقيقه هو إنجاز بذاته في ضَل الواقع والممكن رغم رحابة الطموح وإفاقة المشروعة.

وأشاد بدور قيادة الوزارة والاتحاد والأجهزة المعنية المختلفة التي كان لها الأثر الطيب في الاهتمام بالرياضة والشباب بفئاتها العمرية المختلفة والحرص على التواجد والمشاركة على اكثر من صعيد.

من جانبهم عبروا اعضاء بعثة المنتخب الوطني للشباب عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال ومشاعر الود الفياضة التي حملها فخامة الرئيس تجاه ابنائه الشباب وحرصه على لقائهم للتأكيد على أهمية الدور والرسالة التي اضطلع بها الشباب في رفع اسم اليمن الاتحادي ورايتها في مختلف المحافل الكروية.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم احمد العيسي ووكيل وزارة الشباب والرياضة حمزه الكمالي وعدد من المسؤولين بالوزارة والاتحاد والجهاز الفني والاداري للمنتخب.


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رئيس الجمهورية يستقبل بعثة المنتخب الوطني للشباب
استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ بعثة المنتخب الوطني للشباب المشارك في تصفيات آسيا لكرة القدم.ونوه فخامة الرئيس بالأداء المشرف الذي




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