عاجل: مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على مواقع للحوثيين بصنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عنيفة استهدفت عدة مواقع للحوثيين وقوات صالح ظهر اليوم السبت بصنعاء.

ودوت انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من صنعاء جراء غارات لطيران التحالف العربي على مواقع للمليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر محلية ان كلية الشرطة الواقعة وسط صنعاء تعرضت لغارتين على الأقل فيما استهدف القصف أيضا معسكر الحفا بجبل نقم ومواقع أخرى جنوب العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وكانت غارات للتحالف في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدفت مجمع العرضي الذي يضم مقر وزارة الدفاع.

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