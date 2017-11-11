قال إن الحراك أنتقل من السلمي إلى السياسي .. القيادي الجنوبي باعش : لن نسمح باستبدال الحراك الجنوبي بأي مكونات اخرى

صرح القيادي في الحراك الجنوبي، العميد عبدالقوي عبدالله باعش إن الحراك الجنوبي اليوم يسير في الاتجاه السياسي بعد أن انتهج من ثورته السلمية مطلباً لاستعادة الدولة الجنوبية .

وقال القيادي عبدالقوي باعش في تصريح لـ"عدن الغد" إن الحراك الجنوبي اصبح هو الممثل الشرعي للقضية الجنوبية بعد الاستحقاقات التي حصل عليها مؤخراً .

وأضاف باعش في تصريحه :"لن نسمح باستبدال الحراك الجنوبي بأي مكونات اخرى وان الحراك الجنوبي هو الممثل الشرعي للقضية الجنوبية والتضحيات العامة لشعب الجنوب".

وأكد باعش أن لا بد على مكونات الحراك الجنوبي بذل المزيد من التفاهمات التي ستسهم في الخروج برؤية موحدة للقضية الجنوبية، حيث قال :"لا بد من مزيد من التفاهمات في مكونات الحراك الجنوبي للخروج برؤية واحدة".

وأشار القيادي الجنوبي إلى أن الحراك انتقل من مرحلة السلمية إلى مرحلة السياسية في ظل المتغيرات والاستحقاقات التي تحصل عليها الحراك الجنوبي مؤخراً، وأن الجنوب اليوم بات يملك مقاومة وأمن وجيش جنوبي معترف به، حيث قال :"على الجميع أن يدرك أن الحراك الجنوبي السلمي انتقل الى الحراك السياسي الجنوبي نتيجة للاستحقاقات التي حصل عليها مؤخراً، وهناك لدينا مقاومة جنوبية وأمن وجيش جنوبي يعترف بها محلياً واقليمياً ودولياً".

واختتم تصريحه قائلاً :"لا يجوز لأي كان المقارنة أو المساومة بين المناصب وطموحات وتطلعات وآمال شعبنا في تحقيق كافة أهداف الثورة الجنوبية".

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