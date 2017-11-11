قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تعود الى عدن

عادت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ظهر يوم السبت الى مدينة عدن عقب رحلة الى حضرموت وشبوة والمهرة استمرت 18 يوما.

وقالت مصادر مقربة من قيادة المجلس لصحيفة "عدن الغد" ان قيادة المجلس عادت الى عدن حيث استقرت بمدينة التواهي.

وكان مقررا للمجلس ان تزور قيادته جزيرة سقطرى لكن الزيارة هذه اوجلت لاحقا .

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