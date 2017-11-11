قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تعود الى عدن
السبت 11 نوفمبر 2017 01:05 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
عادت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ظهر يوم السبت الى مدينة عدن عقب رحلة الى حضرموت وشبوة والمهرة استمرت 18 يوما.
وقالت مصادر مقربة من قيادة المجلس لصحيفة "عدن الغد" ان قيادة المجلس عادت الى عدن حيث استقرت بمدينة التواهي.
وكان مقررا للمجلس ان تزور قيادته جزيرة سقطرى لكن الزيارة هذه اوجلت لاحقا .
تعليقات القراء
286759
[1] مساكين لم ينجحو بسفرتهم الطويله وافشلتهم الامارات
السبت 11 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
مساكين فركت فيهم الامارات ولم توفر لهم طائيره للمواصله الى جزيرة سقطرى ضبحت منهم ومن طلباتهم الامارات حيت لاتنتهي طلباتهم لحاجات كتيره وكدا طلباتهم للفلوس المستمره هولا من سيحررون الجنوب
286759
[2] نعم سيحررون الجنوب ونحن وبندقناء معهم
السبت 11 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
والله يحفظ المجلس الانتقالي الجنوبي
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